De ofrecerse al Barça a desterrado en Alemania: "Hablaremos sobre las consecuencias..."

No son buenos tiempos para Naby Keita. El centrocampista guineano protagonizó la polémica de la jornada en Alemania después de negarse a subir al autobús con sus compañeros tras enterarse de que no iba a ser titular. El jugador está viviendo un verdadero ocaso de su carrera en el Werder Bremen, donde no ha encontrado la regularidad que esperaba.

Su equipo fue la última víctima en la fiesta de un Bayer Leverkusen que se proclamó campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. El equipo de Xabi Alonso pasó por encima de su rival, una derrota del Werder Bremen que encendió todas las alarmas en el equipo alemán.

La polémica estalló unas horas antes del partido, cuando Naby Keita se negó a subirse al autobús con sus compañeros tras enterarse de que no iba a ser titular con su equipo. El centrocampista guineano se marchó a casa sin formar parte de la expedición con sus compañeros, una decisión que no sentó nada bien a su entrenador.

Clemens Fritz, director general del Werder Bremen, se encargó de dar explicaciones antes del partido: "Después de que Naby se enterara ayer de que no jugaría desde el principio, decidió no subirse al autobús, sino volver a casa. Mañana hablaremos con él y con su agente sobre las consecuencias y cómo proceder", explicó.

El centrocampista, que estuvo pretendido por el FC Barcelona e incluso llegó a ofrecerse a los azulgranas, está viviendo un auténtico ocaso de su carrera. Fichaje estrella por 60 millones del Liverpool, se marchó gratis del equipo 'red' tras no tener minutos con Jürgen Klopp. Sin minutos en el Werder Bremen, donde solamente ha disputado cinco partidos esta temporada, su rendimiento parece que ya no vuelva a llegar.

El mediocampista se ha referido a la polémica en redes sociales negando cualquier acto del que se le acusase: "Nunca he tenido ningún problema disciplinario y siempre he tratado de ser ejemplar. Por lo que no aceptaré que nadie manche mi imagen. Me gustaría que superáis que en cada entrenamiento lucho para poder haceros felices cada fin de semana", explicó. Una polémica que justo acaba de estallar.