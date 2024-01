Bellingham quiere llevarse a Haaland al Madrid

Jude Bellingham sueña con volver a juntarse con Erling Haaland en el Real Madrid. Así lo asegura el periodista del diario AS, Tomas Roncero, que da algunos detalles de la relación entre los dos.

Según el rotativo, "Bellingham le ha comentado reiteradamente estos meses a Erling que si finalmente se decidiese a fichar por el Madrid acertaría de pleno".

Hay que recordar que ambos futbolistas coincidieron dos temporadas en el Dortmund, de 2020 a 2022, y mantiene muy buena relación. Hasta el punto que, a pesar de haber separado sus caminos, han seguido en contacto.

Bellingham también ha sido noticia hoy por las palabras de Klopp, que ha explicado los motivos por los que el Liverpool no pudo lograr su fichaje.

Así lo ha explicado el técnico alemán: "Estábamos interesados en Bellingham, pero luego nos dimos cuenta de que no ocurriría porque no tendríamos dinero para nada más... el mercado se calentó. Si uno de los traspasos de 100 millones hubiera funcionado, no habría posibilidad de hacer otro".

El nombre de Bellingham salió cuando el Liverpool buscaba un mediocentro Jürgen Klopp tras la marcha de jugadores importantes como Fabinho, Henderson, Naby Keita o James Milner.