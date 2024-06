Mario Götze, sobre Guardiola: "Su tensión era enorme, eran dos personas diferentes"

Mario Götze puede presumir de haber completado una carrera especial como pocas. El jugador alemán, campeón del mundo con Alemania en 2014 gracias a su tanto en la final, disfruta ahora de una segunda juventud en el Eintracht de Frankfurt, donde ha terminado una temporada remarcable después de atravesar algunos de los momentos más complicados de su carrera futbolística.

El jugador puso rumbo al Bayern de Múnich después de una etapa ilusionante en el Borussia Dortmund. Götze se destacó como uno de los mediapuntas más prometedores del panorama europeo, aunque su paso al equipo rival desató la furia de los aficionados negriamarillos: "Lo que nunca olvidaré es cuando día vinieron 50, 60 ultras al entrenamiento en Dortmund solo para insultarme. Después de mucho tiempo supe entender las razones de esa reacción", ha explicado.

El infierno de Múnich, con Guardiola

En su nuevo equipo, Götze no pudo estar a la altura de las grandes expectativas que se tenían sobre el jugador: "Si no jugaba dos partidos de titular, era el fin del mundo. Si me quedaba en el banquillo, llegaba a casa para ponerme a correr durante horas", desvela el germano. El jugador atravesó una época complicada a nivel de clubes, aunque con su selección pudo tocar la gloria después de convertirse en héroe de Alemania en la gran final del Mundial contra Argentina.

En Múnich coincidió con Pep Guardiola, un entrenador de quien guarda un recuerdo muy especial: "Su tensión era enorme. Se notaba una clara diferencia en su comportamiento dependiendo de si estábamos a punto de jugar un partido de Bundesliga o de Champions. Eran dos personas diferentes", reconoce.

Después de vivir sus peores años de su carrera, el jugador regresó a Dortmund, donde empezó a encadenar múltiples lesiones que acabaron por arruinar su carrera. Terminó, después de una travesía por el desierto, en un Eintracht de Frankfurt donde Götze ha recuperado su sonrisa. Una segunda juventud para un jugador especial como pocos.