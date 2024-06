Guardiola: "Ahora hay que apoyar a Flick"

Pep Guardiola es el gran protagonista del torneo de golf que se disputa hoy y mañana en el Golf Empordà de Torroella de Montgrí y que organiza la Fundació Guardiola Sala. El técnico del Manchester City ha atendido a los medios de comunicación antes del inicio del torneo que juegan un buen número de exfutbolistas.

El de Santpedor ha repasado la actualidad azulgrana. Es socio del Barça y lo sigue desde la distancia. Para empezar, el relevo en el banquillo, el cambio de Xavi por Flick. "Lo he seguido desde Manchester. No estoy aquí y como no estoy dentro, no hablo porque no conozco el proceso. Desearle lo mejor a Xavi y Hansi toda la suerte del mundo". Guardiola, cuando se le ha preguntado si le puede haber perjudicado a Xavi las comparaciones con él, ha lanzado un mensaje. "Lo que es seguro es que lo que haya podido pasar no es culpa mía, llevo muchos años fuera del Barça y no soy sospechoso en este sentido".

El catalán se ha vuelto a descartar para el banquillo del Barça en un futuro. "La puerta a volver a entrenar al Barça está cerrada", ha dicho. Y ha hablado muy bien de Flick, pidiendo paciencia y tiempo para el alemán. "No he coincidido con él, nos hemos visto en Manchester un par de veces, lo que hizo en el Bayern fue extraordinario. Lo ganó todo, tiene experiencia internacional, hay que intentar que le ayuden desde dentro, apoyarle e ir poco a poco. El estilo y la táctica lo marcan los jugadores. El Barça los tiene para jugar en muchos estilos. Tiene mucho talento, son muy jóvenes. Tiene una gran plantilla. Hay que darle tiempo porque las ligas no se ganan en octubre, necesita tiempo", ha explicado un Guardiola que reconoce que el banquillo del Barça "es de los más complicados. Todo se debate. Tienes que gestionar muchas más cosas". Y que ha alabado la aparición esta temporada de jóvenes como Cubarsí o Lamine. "La Masia nunca te falla porque conocen la casa, el impacto ha sido muy grande, no recuerdo un impacto tan grande desde. Nosotros les acompañábamos, estos no acompañan, son decisivos. Hay que darles tiempo y tener paciencia, rodearlos bien y protegerlos".

Cancelo y Bernardo Silva

El entrenador del Manchester City ha hablado también de dos jugadores que pertenecen a su club y que interesan al Barça. Uno, Cancelo, ya ha vestido de azulgrana como cedido este curso y podría continuar, aunque tiene contrato con el City hasta el 2027. "Estoy hay que preguntárselo a Txiki y a su representante. Se debe hacer lo mejor para todos, pero desconozco la situación. Si no se llega a un acuerdo tendrá que volver, pero si se quiere quedar y los clubes se ponen de acuerdo, se volverá a hacer". El segundo, Bernardo Silva, un jugador que era muy del agrado de Xavi y que tiene una cláusula de salida de 50 millones de libras "Es una pregunta para el director deportivo del Barça. Se ha hablado mucho, pero nadie ha llamado. Ojalá se quede porque es fundamental para nosotros, una joya de jugador, se ha hablado mucho, pero si a un jugador lo quieres, tienes que llamar".

Pep Guardiola, con su hermano Pere, acudiendo a jugar a golf / Javi Ferrándiz

El Girona

También ha hablado el técnico del Manchester City de la gran temporada del Girona, club que forma parte del City Group. "Me encantaría encontrarnos en la Champions. Quizá no son conscientes de la bestialidad que han hecho, se han clasificado como terceros, luchando por ser segundos. Y como han jugad. Míchel ha hecho un trabajo extraordinario. Seguro que irán los pasos adecuados para ser un club estable". Dos de los jugadores destacados en el Girona son Yan Couto y Savinho, que son propiedad del City Groupy. "No hemos profundizado en ello con Txiki. Míchel les ha ayudado a crecer. Couto genera mucho en ataque y la sorpessa con Savinho es brutal, es de los jugadores más determinantes de la Liga. Pertenecen al grupo y entre todos decidirán".

Y por último, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, el rival a batir en Europa. "Con o sin él son fuertes, es el rival a batir en Champions, no hay duda. Llegan a tantas finales y las ganan. Para los que estamos detrás es una motivación intentar eliminarlos. Es un equipo muy fuerte y con Mbappé añaden un jugador con mucha fuerza delante".