"Bellingham pidió no ser titular"

El Bayern Múnich ganó su undécima Bundesliga consecutiva pese a una temporada irregular en la que su principal rival, el Borussia Dortmund, pareció tener en varias ocasiones el camino despejado para romper la hegemonía bávara. Sin embargo, el combinado de Terzic no pasó del empate ante el Mainz (2-2), tras igualar el 0-2 con el que comenzó. Un partido determinante en el que no participó Jude Bellingham, que entre lágrimas vio desaparecer el campeonato alemán.

"Bellingham parecía bastante bien el viernes, pero se me acercó ayer, horas antes del encuentro, y me indicó en privado que no estaba al 100% para ayudar al equipo y que sería mejor que jugase otro en su lugar. Ha trabajado muy duro en los últimos días para estar en el campo. Pero tampoco se sintió bien en el calentamiento previo al partido", informó el técnico del Borussia Dortmund en relación a la ausencia sobre el pasto del internacional inglés, ya prácticamente fuera del combinado."Quería darle unos minutos a Bellingham, pero entonces el partido se puso cuesta arriba y queríamos hacer un cambio muy ofensivo para intentar remontar, por eso al final Bellingham no jugó. Era importante que Jude estuviera con nosotros, y todos vieron cuánto habría significado para él jugar hoy (terminó llorando al no conseguir el título liguero", añadió Terzic, quien quiso darle minutos, pero la situación en el encuentro no le favoreció.

"Bellingham una de las principales razones por las que tuvimos la oportunidad de ganar el campeonato. Es un ganador, ganará muchos trofeos más en su carrera, estoy absolutamente seguro de eso", quiso remarcar el técnico, consciente del peso que ha tenido Bellingham en el equipo durante toda la temporada y el futuro que tiene el jugador por delante.Sin lugar a dudas, un final amargo en la historia de Bellingham con el Borussia Dortmund, que se perdió los últimos duelos por lesión y que en el más importante perdieron el título liguero por tan solo un tanto. La última vez que vistió la elástica negriamarilla fue el pasado 13 de mayo y ahora ya espera la siguiente, la del Real Madrid.