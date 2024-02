El Bayern encuentra al 'sustituto' de Kimmich

El futuro de Joshua Kimmich no está para nada definido. El Bayern de Múnich quiere extender el contrato del futbolista, que acaba en junio de 2025. No obstante, el propio jugador aún no se ha pronunciado y los rumores que lo alejan de Alemania cada vez son más continuos.

Manchester City o PSG son algunos de los grandes clubes europeos que podrían tener al centrocampista alemán en su agenda para reforzar a sus respetivos equipos. Incluso, es un jugador que gusta mucho en el FC Barcelona, aunque las limitaciones económicas lo convierten en una operación muy difícil.

¿El nuevo Kimmich?

Esta situación podría suponer una pérdida muy sensible para el Bayern, pero por suerte, casualidad o trabajo parece que han encontrado a un sustituto perfecto dentro de 'casa'.

En estos momentos, Kimmich no está disputando encuentros debido a una lesión en el hombro que aún lo tendrá fuera de los terrenos de juegos unos días. Ante su ausencia, el entrenador del equipo muniqués, Thomas Tuchel, ha apostado por alinear a un joven jugador de la cantera: Aleksandar Pavlovic.

Pavlovic celebrando un gol / EFE

El canterano de tan solo 19 años se ha apoderado del mediocampo germano con mucha naturalidad. Pavlovic domina el campo como muy pocos; juega al primer toque, comete muy pocos errores y tiene muy buena llegada al área contraria. En los últimos dos encuentros como titular (Augsburgo y Borussia Mönchengladbach) fue vital anotando un gol en cada uno de los partidos.

Cierto es que aún debe mejorar aspectos futbolísticos, pero pocos jugadores muestran tal rendimiento con su edad. Quizás la posible marcha de Kimmich no sea tan dolorosa para un Bayern que ha encontrado en Pavlovic un sustituto de garantías.