Las cinco finales del Betis hacia el objetivo europeo

El Betis visita este domingo el Sadar para enfrentarse a Osasuna (15.00 horas) en la 34º jornada de la liga con un objetivo claro, dar un paso al frente hacia los puestos que dan acceso a jugar Europa la próxima temporada.

Los de Manuel Pellegrini marchan séptimos en la tabla, con 49 puntos en su casillero, a solo dos de la Real Sociedad que marca la última posición europea. Los béticos tienen por delante cinco partidos para luchar por la clasificación continental, la que sería su cuarta consecutiva. Le esperan al Betis cinco auténticas "finales" tal y como las calificó el centrocampista verdiblanco Nabil Fekir, cinco partidos en lo que van a "darlo todo".

"No hay campo fácil, tenemos una plantilla de calidad e iremos a buscar los tres puntos porque el objetivo es Europa. Cuando empezamos la temporada estaban claros los objetivos y ahora nos quedan pocos partidos y esperamos llegar a Europa", apuntó el internacional galo a los medios del club

Nabil Fekir ha ido entrando paulatinamente con minutos y titularidades en el equipo bético tras superar una gravísima lesión de rodilla, en esta temporada ha jugado quince partidos en los que ha logrado un gol y en Pamplona volverá a tener la manija en la creación, más aún por la ausencia por sanción de Isco Alarcón.

El futbolista lionés reconoció que, aunque intenta "ayudar al equipo al máximo", "no es fácil volver de una lesión así", pero lo da "todo en el campo y a veces sale bien y otras un poco mal", aunque trabaja todos los días para llegar a su "mejor nivel".

En este sentido, apuntó que el gol que logró frente al Celta (2-1) le ha dado confianza y "mucha alegría", aunque reconoció que el empate ante el Sevilla de la pasada jornada produjo decepción en "todo el mundo" porque sabían "lo importante que era ese partido para la afición" y para los futbolistas béticos.

"Lo intentamos todo hasta el final, pero no pudimos ganar. Quedan cinco finales y vamos a darlo todo para llegar al objetivo", abundó el mediapunta francés, quien también se refirió a su continuidad en el Betis la próxima temporada y señaló que "es el fútbol, hay rumores y hay momentos que cuando estás a bajo nivel, la gente habla".

Indicó que ello "no es lo importante" para él cuando "quedan pocos partidos" en los que el Betis va a intentar "clasificarse para Europa y ya se verá lo que pasa: los béticos me quieren, yo también quiero muchísimo a los béticos y, el cariño que me han dado aquí, no tengo palabras y la mejor respuesta es en el campo", afirmó.

Tras el partido contra Osasuna, el Betis recibirá al Almería en casa, actuará de visitante contra la UD Las Palmas, volverá a casa para recibir a un rival directo como la Real Sociedad y cerrará la temporada con un duelo a domicilio contra el Real Madrid.