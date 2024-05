Un gol en el 98' de Mitrovic frustra a Cristiano Ronaldo

Un penalti transformado en el minuto 98 por el serbio Aleksandar Mitrovic dio el empate al Al Hilal, campeón con antelación de la Liga de Arabia Saudí, que evitó su derrota y el triunfo del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, segundo en la clasificación y que desde el primer minuto de juego llevaba ventaja en el marcador con el anotado por el brasileño Otavio.

Aún así, el Al Nassr acabó con la racha de su rival que llevaba veinticuatro victorias seguidas en la Liga, desde que empató con el Damac el 21 de septiembre pasado. Ahora, a falta de dos jornadas para el final, ha vuelto a dejarse puntos en un choque irrelevante para la clasificación que tenía como principal aliciente el cara a cara entre los dos mejores equipos de la competición.

El Al Hilal, campeón, en la fecha anterior, y el Al Nassr, segundo con diferencia sin posibilidades de alcanzar el primer puesto pero tampoco de perder el segundo. Estuvo cerca de la derrota el Al Hilal de Jorge Jesús que no ha perdido encuentro alguno en este torneo.

Además, frente a frente, los dos mejores goleadores de la Liga de Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, con 33 goles y diez asistencias, y Mitrovic, que con el firmado este viernes acumula veintisiete más cinco pases de gol.

El cuadro local, el Al Nassr, que contó en su once con jugadores como el colombiano David Ospina, el central hispano francés Aymeric Laporte, brasileño Alex Telles, senegalés Sadio Mane, croata Marcelo Brozovic y portugués Cristiano Ronaldo, tomó ventaja al primer minuto de partido, nada más sacar de centro.

El balón llegó al astro portugués. Ronaldo lo cedió a Otavio que, desde fuera del área, ejecutó un zapatazo que superó al marroquí Bono.

El campeón no encontró el alivio hasta el añadido. Una falta cometida dentro del área por Sané sobre Abdulhamid Saud, que fue advertida por el VAR y sancionada por el árbitro español Sánchez Martínez, propició el tanto del empate. No falló desde los once metros Mitrovic que en el 98 consiguió el empate para el Al Hilal que contó, entre su equipo, con el meta marroquí Bono, el portugués Ruben Neves, el brasileño Malcom y los serbios Sergej Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic.