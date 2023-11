Chadi Riad: “Pensaba que como en el Barça no iba a estar en ningún lado"

El exjugador del Barça concedió una entrevista a Betis TV y mostró su felicidad en el Betis El club verdiblanco pretende ejecutar la opción de compra que tiene por Chadi Riad de 3M

Chadi Riad está muy a gusto en el conjunto verdiblanco. El futbolista del Betis ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, expresando su felicidad por el momento que atraviesa. Tras su llegada en verano procedente del FC Barcelona, el central marroquí está rindiendo muy bien y el club ya prepara la opción de compra de 3 millones de euros. “Estoy muy, muy feliz aquí. Pensaba que como en el Barça no iba a estar en ningún lado, pero vine aquí y cambié de idea totalmente”.

Titularidad

Chadi Riad se ha consolidado como el central titular de garantías en la zaga de Pellegrini. Cuando Luiz Felipe hizo las maletas rumbo a Arabia Saudí y poco después se lesionaba Marc Barta todas las miradas se dirigieron al defensa.

Pese a su falta de experiencia, se ha adaptado a ritmo de las necesidades del equipo. "Ha sido inesperado porque yo venía como cuarto central. Desgraciadamente con la lesión de Bartra tuve la suerte de entrar y con la calidad de los compañeros es imposible jugar mal. Estoy muy contento de encajar bien en el club. Estoy jugando muchos partidos, acumulando experiencia, aprendiendo de los mejores, como Pezzella", dice el central.

Además, se muestra muy a gusto: "Estoy muy feliz aquí. Pensaba que como en el Barça nunca iba a estar en ningún lado, pero me equivoqué. Estoy muy feliz".

De Primera REF a Primera División

Chadi se mostró comprensivo con los aficionados que pudieran dudar de su nivel por su inexperiencia y juventud: "Es normal que la gente dude al principio de un chico joven de 20 años que nadie conoce, que viene además de Primera RFEF, pero estoy aquí para demostrar de lo que soy capaz. Al llegar a un equipo nuevo, necesito experiencia, y ya se está viendo el resultado".

El camino de Riad hacia la élite no ha sido fácil, pero ha sabido ganárselo a pulso: "La gente que me quiere sabe que en el Barcelona no contaban conmigo en un principio. Me cedieron y con trabajo al final la vida dio muchas vueltas. Logré un puesto en el Barcelona B y fue inesperado acabar en el Betis, pero muy contento. Y con debutar contra el equipo de mi vida, más contento aún. El cambio de categoría se nota, el cambio de calidad, ritmo de la pelota, pero me estoy adaptando bien"

El marroquí lo ha jugado prácticamente todo en LaLiga y la Copa del Rey con muy buenas sensaciones, un hecho celebrado por los dos clubes. Ya suma 624 minutos en ocho partidos oficiales pese a no poder jugar la Europa League y está sumando aprendizaje de la mano de Pellegrini, que al principio albergaba bastantes dudas con él.

El Betis tiene una opción de compra

El club verdiblanco ya ha contactado con el entorno del defensa marroquí para transmitirle la voluntad de la entidad de ejercer la opción de compra de 3 millones de que se tiene sobre él.

Dicha opción era obligatoria si Riad completaba una serie de objetivos, pero la satisfacción en el Betis por el rendimiento del defensa en un momento muy complicado ha hecho que ni siquiera se vaya a esperar al final de la temporada para dejar el acuerdo cerrado.

El Barcelona tiene aún una opción de recompra durante dos temporadas de 7 millones sobre Chadi Riad. El marroquí cuenta a su favor con el hecho que podría seguir ocupando ficha del filial la próxima temporada, lo que facilitaría la confección de la plantilla por los límites salariales.

Su 'receta' ante los nervios

Además, en su entrevista en Betis TV desvela que todavía se siente intranquilo antes de salir a jugar, pero que tiene una 'receta' para calmarse: "Antes de los partidos siempre estoy muy nervioso, piensa que vengo de Primera RFEF, pero luego en el campo miro a los jugadores que tengo al lado y me tranquilizo, digo 'es imposible jugar mal con esta gente'. Ante mi falta de experiencia me dicen todo lo que tengo que hacer, me siento bien con ellos".

Elogios a Pezella

Por último, Chadi Riad agradece a su compañero de zaga, campeón del mundo con Argentina, por los consejos que le está dando en sus primeros pasos en la élite española: "Germán Pezzella me ayuda mucho y me gusta su sinceridad conmigo, me riñe cuando me tiene que reñir, me dice lo que está bien, lo que está mal y estoy aprendiendo mucho de él, la verdad es que se lo agradezco mucho".

A partir de ahora le tocará competir con otro central de gran experiencia, Sokratis.