Borja Iglesias entra en la convocatoria del Real Betis

El delantero gallego acabó el sábado en Getafe una racha de siete encuentros sin marcar El 'Panda' suma ya quince penaltis transformados de forma consecutiva en Primera División

El Real Betis ha dado a conocer la lista de convocados para el partido ante el FC Barcelona en la que está Borja Iglesias en la que no hay lesionados ni sancionados. Solo faltan Paul Akouokou y Loren, que se marcha a la UD Las Palmas.

Manuel Pellegrini explicó al respecto que "están todos disponibles menos Paul. No se ha entrenado porque no sabemos qué ha pasado con él. No puedo decir nada porque no sé nada”.

El delantero gallego era duda después de que no pudiera participar con normalidad en el entrenamiento programado por Manuel Pellegrini en la mañana del lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El atacante compostelano ha realizado trabajo específico en el gimnasio.

Estos son los futbolistas convocados por Manuel Pellegrini:

Porteros: Bravo, Rui Silva, Dani Martín

Defensas: Montoya, Édgar González, Víctor Ruiz, Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius, Sabaly, Juan Miranda

Mediocampistas: Guido Rodríguez, Fekir, Canales, Carvalho, Joaquín, Guardado, Ruibal, Rodri Sánchez

Delanteros: Juanmi, Borja Iglesias, Luiz Henrique, Willian José

