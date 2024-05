Marc Márquez, tras quedarse fuera de la Q2 en Le Mans: "No me he sentido cómodo, toca reaccionar"

Marc Márquez no ha empezado el Gran Premio de Francia con buen pie. El de Cervera sufrió una caída durante los primeros minutos de la Práctica de MotoGP, la cual le costó el pase directo a la segunda tanda de clasificación. Al finalizar la jornada, Márquez reconoció que no se sintió cómodo en todo el día y que ahora "toca reaccionar".

"Sabía que llegaría un día como este y ha tocado aquí en Le Mans, así que ahora toca reaccionar; ya desde el inicio, no me he encontrado muy cómodo, sea por la puesta a punto o por mi estilo de pilotaje, o por todo, pero intentaremos reaccionar, que es de lo que se trata, pasaremos por la primera clasificación, que no es plato de buen gusto, pero intentaremos reaccionar y mañana dar un pasito", reconoció el ocho veces campeón del mundo.

"Toca trabajar, pues si las sensaciones son como estas no daré ningún paso, si las sensaciones mejoran e intento pulir un poquito mi pilotaje y que la moto acompañe un poquito más en la puesta a punto, pues mejorará. Tengo que mejorar yo y tenemos que trabajar con el equipo y ver exactamente qué ha pasado y dónde estamos con la información del resto de los pilotos Ducati para sacar el máximo", añadió Márquez.

Sobre cómo afronta el Gran Premio, el piloto catalán reconoció que "si las sensaciones del sábado son como las de hasta ahora será muy difícil pasar la primera clasificación" y en ese sentido señaló que "es vital pasar si quieres optar a algo, cuando digo a algo me refiero a estar entre los cinco primeros en la carrera, entonces como mínimo tienes que salir en las tres primeras líneas, sino olvídate".

Con la de Le Mans, ya son siete las caídas que acumula el octocampeón esta temporada, aunque el de Cervera aseguró que "esperaba las que he tenido, menos en Portimao, que tuve más de la cuenta, tuve cuatro en un fin de semana; sacando esas no he tenido tantas, pues hoy ha sido, me atrevería a decir, la primera caída por ir pasado del límite, las otras lo fueron que si un parche de agua, que si por el freno, en Portimao el dispositivo trasero lo activé cuando no tocaba..., hoy ha sido la primera pasado de vueltas, pero mientras sean resbalones no pasa nada".