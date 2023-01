La asignatura pendiente de Ansu Fati

El delantero se ha quedado sin rematar a puerta en los tres partidos que ha jugado de nueve titular por ausencia de Lewandowski Sin el lesionado Dembélé, tiene opciones de ser titular contra el Betis pero habrá que ver el dibujo de Xavi

Xavi Hernández no tuvo dudas cuando se quedó definitivamente sin Lewandowski durante tres partidos para que cumpliera su sanción por su expulsión contra Osasuna. Ansu Fati sería el delantero centro en esos partidos. Nadie mejor que el '10' para compensar la baja del '9'. Delantero con olfato, tenía ante si una grandiosa oportunidad para demostrar que estaba volviendo a su mejor versión y que la paciencia en su 'reentré' al equipo podía tener los días contados.

El técnico no escondió que había visto a un Ansu Fati diferente después del Mundial de Qatar y que empezaba a ser el jugador que todos deseaban. "Se encuentra en un nivel muy bueno. Vuelve a ser el Ansu que todos queremos", dijo. Pero la realidad es que el delantero no ha podido aprovechar del todo su momento.

Actuando como titular, el '10' azulgrana ha perdido mordiente y nunca se ha acabado de encontrar cómodo en los partidos. De hecho, no ha llegado a rematar entre los tres palos en los tres partidos que le ha tocado la difícil papeleta de reemplazar a Lewandowski en el eje del ataque del Barça. Los números no engañan. Como revulsivo no tiene precio y su rendimiento es mucho mejor saliendo del banquillo que no de inicio. De los 6 goles que ha marcado esta temporada, tan sólo el que hizo contra el Villarreal en el Spotify Camp Nou lo marcó jugando de titular.

En la Liga se estrenó contra la Real Sociedad, marcó en Cádiz y contra el Villarreal. En la Supercopa de España firmó un golazo en la semifinal contra el Betis y en la Copa del Rey ha visto puerta contra el Intercity -su gol fue clave- y contra el Ceuta.

Con el retorno de Lewandowski a la posición de delantero centro, Ansu Fati deberá volver a la banda o empezar los partidos de nuevo desde el banquillo. Esta temporada ha salido en el once titular en siete ocasiones, y como suplente en 11. La lesión de Dembélé, no obstante, le podría abrir de nuevo las puertas de la titularidad en el duelo de mañana contra el Betis. En principio deberá competir con un puesto con Ferran Torres, que también vuelve a la Liga después de cumplir su sanción y Raphinha.

Si Xavi decide jugar con tres delanteros, tendrá más opciones de mantenerse en el equipo y su gran reto será firmar una actuación convincente jugando desde el inicio. Quizá no se le pueda exigir que marque pero si que genere peligro y que busque marcar con insistencia. Un futbolista que lleva el gol en las venas como él no puede quedarse sin chutar y poner en aprietos al portero rival. Si al final el entrenador repite el dibujo con los cuatro centrocampistas sus opciones se reducen un poco pero en ningún caso desaparecen porque ha demostrado más que Ferran y Raphinha hasta ahora.

Ansu Fati necesita seguir ganando confianza y Xavi debe dársela. Él propio técnico confirmó que su mejor versión está cercana así que sin el francés el '10' debe ejercer como lo que es, un futbolista especial y con un gran futuro por delante.