Carlos Alemán, el futuro lateral de Valencia

Tras Fran Pérez, Yaremchuk, Jesús Vázquez, Javi Guerra y compañía, parece que en Valencia asoma otro joven que está llamado a ser jugador del primer equipo más pronto que tarde. No es otro que Carlos Alemán, lateral diestro del Valencia Mestalla e internacional en todas las categorías inferiores de la Selección. Alemán ha destacado en el año y medio que lleva en territorio valenciano y se ha destapado como un lateral diestro completísimo, capaz de ser importante tanto en defensa como en ataque.

Llegó a Valencia como si fuera un oasis en su carrera. Y es que el catalán venía de unos meses en el Espanyol que fueron un auténtico infierno. De ser capitán del Juvenil A siendo de segundo año, a estar casi toda una temporada sin jugar al no renovar su contrato. El club blanquiazul decidió que no jugaría hasta no renovar, y se tiró unos meses en la grada. Hasta enero de 2023, cuando el club che logró llevárselo.

Desde entonces, Carlos Alemán lo ha jugado todo en el filial valencianista y se ha dejado ver por los entrenamientos del primer equipo. No es de extrañar, teniendo en cuenta que ahora mismo el Valencia es un club que se mira y mucho lo que le viene por abajo. Tras toda la hornada de jugadores que ya son titulares con los 'mayores', ahora parece que le llegará el turno a Alemán. El conjunto che está encantado con el nivel que ha demostrado el lateral y le tiene en muy buena consideración.

Veremos qué pasa de cara a la próxima temporada con Thierry Correia. El luso podría salir y en Valencia tienen la opción de Carlos Alemán para cubrir esa baja. La pretemporada también será clave para conocer noticias. Sea como fuere, el lateral catalán está más que preparado para el reto.

Se cuida como nadie, tiene una alimentación a rajatabla y, además, su carrera como futbolista no le ha hecho obviar sus estudios: está haciendo la carrera de Fisioterapia. Veremos cuál es su futuro. En Valencia están encantados con él.