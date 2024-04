Nadal: "He hecho lo que necesitaba para ganar, mañana necesitaré más"

Sonriente y tranquilo compareció Rafa Nadal ante los medios tras su victoria contra el italiano Flavio Cobolli en su debut en el Barcelona Open. Un partido del que el balear extrajo buenas sensaciones y la posibilidad de poder jugar un partido más.

Respecto a sus primeras sensaciones, Nadal comentó que "he jugado muy poco estos últimos tiempos así que jugar siempre es motivo de alegría". Hacerlo además en Barcelona, "en una pista muy importante para mi carrera, en casa, en este club, el Real Club Tenis Barcelona, que me acogió como jugador hace muchísimos años"; tiene un "significado especial".

"Hoy valoro haber jugado, lo demás es secundario. Hasta que no se termine la semana, para mi lo importante es que no pase nada. Aunque sea difícil quizás no es la semana para apretar todo lo que mi corazón me dice. Vamos a hacer las cosas de la manera más lógica posible. El hecho de que el partido haya ido bien es positivo porque me permite jugar mañana otra vez", indicó Rafa, que este miércoles se mide a Alex De Miñaur en una nueva ronda.

El balear incidió en que no va a forzar en esta siguiente cita, en la que espera seguir encontrando buenas sensaciones. "He jugado poco así que vamos a ver hasta donde puedo llegar, intentaré no cruzar líneas que sean peligrosas", comentó aunque aseguró que "hoy me veo competitivo para disfrutar jugando y hace una semana estaba lejos de que esto fuera una realidad".

"En el deporte las cosas cambian muy rápido, pero en mi cabeza por lo que ha sido mi historia en los torneos de tierra tienes ese pequeño sueño de aspirar a mucho y hoy la realidad es diferente. La realidad hoy es que he jugado un partido y mañana tendré un rival de alto nivel y no sé si estoy preparado", reconoció.

Respecto a sus sensaciones comentó que ganar el encuentro contra Cobolli "no ha sido una súpersorpresa, hace una semana sí lo hubiera sido". "Los últimos cuatro días de entrenamientos me he sentido bien y aunque solo son entrenamientos me he sentido bien como para poder jugar y con una ligera confianza de poder jugar de tú a tú", explicó, insistiendo en que la victoria es importante para poder jugar un nuevo partido este miércoles.

Nadal celebra su victoria en Barcelona / EFE

Respecto al partido, Rafa comentó que "mi rival me ha ayudado, ha cometido errores y yo he hecho lo que tenía que hacer. He jugado a un nivel lógico, a lo que más o menos sé que controlo. He jugado bien de revés y con el drive, he jugado bastante cruzado, sin complicarme mucho la vida. He hecho lo que necesitaba para ganar hoy, mañana necesitaré más".

"El nivel tenístico, hasta hoy, nunca ha sido el problema, con mis altos y bajos, pero creo que aún hoy cuando he estado bien físicamente no he sentido que haya perdido la velocidad de bola u otras cosas que me permitan jugar bien. Han sido otras cosas las que no me han permitido seguir jugando", recordó Nadal.

A día de hoy la realidad es que no soy el favorito

El balear fue preguntado sobre la afirmación de Stefanos Tsitsipas, que en su rueda de prensa tras el partido de dobles comentó que Nadal era el favorito a la victoria. "A día de hoy creo que es una estupidez", comentó entre risas." Sabe que no es así, pero como respeta lo que he sido yo para este torneo pues lo dice. A día de hoy todo el mundo sabe que no soy favorito para ganar ningún torneo, aunque hay toda una historia detrás que pesa".

"Puede que hoy fuera favorito. Sé que mañana no lo soy, pero tampoco importa. Para mí será una experiencia jugar contra un jugador de primer nivel y vamos a ver cómo respondo", argumentó.