Carballés y Munar avanzan ronda en el Barcelona Open

Roberto Carballés y Jaume Munar se unieron a Roberto Bautista en la nómina de españoles para la segunda ronda del Barcelona Open tras derrotar al 'lucky loser' Hugo Grenier por 6-2 y 6-4 y al japonés Yoshihito Nishioka por 6-3 y 6-1, respectivamente.

Roberto Carballés abrió la jornada en la pista central y fue a por el partido desde el principio, imponiendo su estado de forma ante un Hugo Grenier que vio cómo perdía su saque en el primer servicio. Se resarció al ganar los dos siguientes pero hasta ahí llegó su resistencia, con un Carballés en plena forma que amarró el primer set sin ceder un solo juego más.

En la segunda manga, el francés intentó reconducir la sensación pero el tinerfeño, finalista en Marrakech hace dos semanas, tuvo suficiente con un break en el quinto juego para encarrilar el set (6-4) y el partido.

"He empezado a buen ritmo, él un poco más fallón pero luego ha subido el nivel en el segundo, así que estoy contento por haber conseguido cerrar el partido en dos sets", analizó Carballés. "Me he puesto 6-2, 1-0 y me he relajado un poquito, él estaba jugando un poco lento y me ha sorprendido porque ha empezado a cambiar, a ser más agresivo y me ha costado un poco adaptarme", explicó en la zona mixta.

En la siguiente ronda se medirá al italiano Lorenzo Musetti, que viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, ronda en la que fue eliminado por Novak Djokovic. Sobre el transalpino, Carballés comentó que "es un rival complicado, nunca he jugado contra él aunque sé que sobre tierra consigue sus mejores resultadfos. Me encuento muy bien, sin dolores, sin lesiones y jugando a buen nivel así que estoy con muchas ganas de afrontar el partido".

Con la pista central llenándose progresivamente y a solo unas pocas horas para el estreno de Rafa Nadal, en el segundo turno el también balear Jaume Munar siguió el camino de Carballés y superó su partido ante Nishioka con solvencia.