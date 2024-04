Alcaraz: "Ha sido difícil, pero mis sensaciones no son buenas"

El español Carlos Alcaraz explicó este lunes que ha sido "difícil" renunciar a defender el título en el Barcelona Open, pero que sus sensaciones "no son buenas" cuando golpea la bola, por lo que descansará unos días más con la intención de "poder estar" en el Masters 1.000 de Madrid.

Alcaraz compareció en la sala de prensa del RCT Barcelona-1899 para explicar cómo se encuentra de la pequeña lesión en el antebrazo derecho que le impidió jugar en Montecarlo y que le ha obligado también a renunciar a jugar en la capital catalana.

Los motivos de su ausencia

"Pensaba que no iba a ser gran cosa, que con recuperación y paciencia y iba a poder llegar a Barcelona lo mejor posible. Me hice una prueba el sábado por la mañana que dio unas imágenes bastante positivas, lo que me dio esperanza. Pero el entrenamiento del domingo no fue como esperábamos. Mi 'feeling' no es el correcto cuando golpeo la bola", resumió.

"Ahora tengo un poquito más de margen, mi objetivo es estar en Madrid aunque de momento no lo tengo nada claro. Me pusieron unos plazos, los cuales he cumplido muy bien pero que no han sido suficientes. No quiero decir que estaré al 100%, pero es mi intención. Pondré todo de mi parte para que las sensaciones sean las correctas, ojalá pueda disfrutar del público de Madrid".