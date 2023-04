Alcaraz: "No quiero ser alguien que los demás quieren que sea"

El murciano reconoce que todos los rivales en semifinales le podrían ganar "¿Revalidar el título? Para nada pienso en ello. Estoy sufriendo, mañana será otra gran batalla"

El actual número 2 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, repasó sus sensaciones tras derrotar a Davidovich en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell: "Este tipo de partidos obviamente me ayuda a coger confianza y ritmo de cara a lo que viene. A pesar de las condiciones solventar los problemas y adaptarnos me hace mejor jugador".

El murciano, que defiende título tras conquistarlo el año pasado, no se obsesiona con la reválida sobre la tierra batida barcelonesa: "Para nada pienso en ello. Estoy sufriendo, mañana será otra gran batalla. No pienso que tenga más oportunidades con Sinner fuera, simplemente los que están presentes pueden ganarme perfectamente".

El campeón del US Open le resta importancia a la presión sobre su figura: "Me atrevo a ir a por el punto. No tengo miedo. Querer jugar el punto, disfrutar, que venga la bola. Esa es la clave de los mejores del mundo respecto al resto. Querer que llegue ese momento, que te guste". "Intento no pensar en ello, no leer todo lo que sale sobre mí. Intento disfrutar del tenis, que es lo que a mi me gusta desde siempre. Es mi pasión. No quiero ser alguien que los demás quieren que sea. Vivir el ahora, disfrutar y que me da igual todo lo demás", sentenció.