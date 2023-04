Alcaraz: "No tener a Rafa es una pena"

El tenista lamentó la ausencia del 22 veces campeón del Grand Slam tras derrotar a Bautista El natural de El Palmar se medirá al español Davidovich en los cuartos de final del Barcelona Open

El actual número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, reconoció que la ausencia de un tenista del calibre de Rafa Nadal le resta brillo al Barcelona Open Banc Sabadell: "Que los mejores jugadores no puedan estar en los torneos es una pena. No tener a Rafa en los torneos y no poder aprender de él es una pena. Le deseo una pronta recuperación".

El murciano, que el vigente campeón y uno de los máximos favoritos al título en Barcelona, recalcó que el viento en pista fue algo incómodo durante el partido: "El día no ha sido nada fácil con el viento. Pero al final hay que sacar los partidos como sea, con viento o sin viento".

El de El Palmar reconoció tras el partido, a los micrófonos de RTVE, que Bautista había sido un duro rival: "Todo el mundo sabe la capacidad de Roberto, lo duro que es y lo gran jugador que es. Suelo decir que estos partidos se sacan con oficio, con mono de trabajo; era complicado jugar a tu mejor nivel".

El vigente campeón del US Open habló sobre la presión que tiene sobre sus espaldas a tan corta edad: "Voy día a día y partido a partido. Vengo con especial ilusión, queriéndolo hacer bien. Mi pensamiento está en disfrutar y en sacar esa sonrisa, mostrar mi nivel. Así disfrutamos jugando al tenis".