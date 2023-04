Alcaraz, a cuartos tras una masticada victoria

El murciano se impuso a un batallador Roberto Bautista por 6-3 y 7-5 En cuartos se medirá a al español Alejandro Davidovich este viernes a partir de las 16.00 h.

No fue un gran día para Carlos Alcaraz. Su partido de octavos no pasará a la historia. Se le atragantó el duelo ante Roberto Bautista y se vio obligado a buscar respuestas para superar al castellonense y plantarse a cuartos de final tras vencer por 6-3 y 7-5.

El partido empezó pasadas las 16.00 horas tras un acto de homenaje a muchos de los tenistas españoles que han levantado el título o han sido unos clásicos del Barcelona Open.

Homenaje a los tenistas españoles que históricamente han jugado el torneo | David Ramírez

Pero no fue eso lo que llevó a Alcaraz a comenzar el partido con muchas dudas y ya en el primer juego tuvo que salvar dos bolas de break. Errores no forzados, puntos que se le escapaban y con un jugador delante, Roberto Bautista, que puede acabar con la paciencia de cualquiera. Tienes que estar muy bien de cabeza para no desquiciarte con este jugador que devuelve absolutamente todas las bolas. Solo cuando Alcaraz ponía una marcha más en sus golpes desorganizaba el juego del castellonense.

El viento, un handicap

En el cuarto juego del primer set no logró aprovechar las dos bolas de break de que dispuso y con el 2-2 en el siguiente juego Bautista lograba ponerse por delante tras romper el servicio de un Carlitos que por momentos se desesperaba. Tampoco el viento le ayudó para tomarle la medida a la pista, pero la realidad es que estábamos ante un partido de los de masticar, trabajar y encontrar soluciones para evitar males mayores.

Roberto Bautista complicó la vida a Alcaraz | David Ramírez

Alcaraz logró el contrabreak y poner el 3-3 en el marcador, pero volvieron las complicaciones. ¿Y cuál es el mejor recurso del que dispone Carlitos para salirse del atolladero? Pues sí, las dejadas. Con un par de ellas se puso 5-3 y con otra parejita de dejadas subía el primer set en su casillero.

Del posible 3-0 a volver a sufrir para mantener el saque

Empezó mucho mejor el segundo pues arrancó rompiendo el servicio de Bautista. Confirmó el break y a partir de ahí parecía que se allanaba el camino, pero nada más lejos de la realidad. Pero Alcaraz desaprovechó una bola de 3-0 y el partido volvió a nivelarse. Se repitió la historia del primer set y Bautista rompió el saque de Carlitos pero el murciano se apuntó otro contrabreak para poner el 4-3 en el marcador. El castellonense no había dicho la última palabra y con otra rotura exigió de nuevo al murciano.

La sensación era de que Alcaraz tenía el partido controlado, pero le faltaba regularidad en esos golpes ganadores que tantos éxitos le han aportado en su corta carrera.

Davidovich será el rival en cuartos | Barcelona Open

Espera Davidovich en cuartos

Carlos estará en cuartos después de rematar el segundo set no sin dificultades, pero esta noche seguro que repasará el partido mentalmente y buscará nuevos recursos para enfrentarse a partir de las 16.00 horas a Alejandro Davidovich, quien eliminó del torneo al finlandés Emil Ruusuvuori por 6-4 y 7-5.