Xavi: "Lamine y Cubarsí son diferenciales, pueden marcar una época"

Xavi Hernández sufrió desde las gradas de Montjuïc en un partido que volvió a resultar complicado para su equipo. La sanción que recibió después de su quinta amarilla en San Mamés provocó que Óscar ejerciera de primer entrenador con la ayuda de Sergio Alegre. Además de seguir todos los detalles de su equipo, Xavi también ha tenido tiempo de ver de reojo el Nápoles 1 Torino 1. Con el golazo de Lamine Xavi celebró con euforia el tanto del genio de Rocafonda. El técnico blaugrana calificó el partido como "solvente" y sentenció que "este encuentro nos da mucha moral para el Nápoles".

El entrenador blaugrana hizo gala de su habitual optimismo para valorar de manera optimista la actuación de su equipo contra el Mallorca (1-0). La clave del partido la encontró el técnico egarense en la falta de capacidad para resolver el encuentro: "La efectividad lo marca todo, hemos sufrido porque hemos fallado el penalti que creo que hubiera cambiado el partido".

Xavi Hernández se esperaba un partido complicado muy complicado ante los de Javier Aguirre: "No era partido de 10 ocasiones sino de 4 o 5 ya que el Mallorca pone muchas dificultades con su línea de cinco"

Xavi no estuvo en el banquillo en el FCB-Mallorca / Valentí Enrich

Xavi define a Cubarsí como 'jerárquico'

Sobre el recital de Pau Cubarsí ganando todos los duelos con Muriqui y Larin Xavi fue contundente: "si tengo que definirlo con una palabra diría que jerárquico, tremendo, es espectacular lo que ha hecho, es un jugador muy inteligente, sabe chocar cuando toca, es espectacular. Sobre todo la jerarquía con la que juega no parece que tenga 17 años".

Cubarsí, en el duelo frente al Mallorca / VALENTI ENRICH

'Lamine es diferencial'

Respecto al gol de Lamine Yamal, Xavi ha comentado que "es diferencial, hoy que no estaba tan bien en el uno contra uno que no estaba teniendo su mejor día, ha recortado y ha marcado un golazo y, por lo tanto, ha vuelto a marcar las diferencias con un gol que se ha inventado él"

Lamine volvió a mostrar su categoría / Valentí Enrich

El impacto de Cubarsí y Lamine

Respecto a si es negativo para el equipo que los dos mejores jugadores sean juveniles, Xavi se ha mostrado sorprendido: "No busquemos aspectos negativos que no existen, Lamine y Cubarsí son diferenciales y pueden marcar una época pero el resto no han estado mal, Christensen ha jugado muy bien y Cancelo ha competido de maravilla. Iñigo ha defendido muy bien y Ter Stegen es siempre clave, no veo ningún aspecto negativo en que destaquen los jóvenes".

La celebración del tanto de Lamine Yamal / VALENTI ENRICH

La Champions

Xavi Hernández entiende que la victoria contra el Mallorca puede provocar un efecto positivo de cara al encuentro del martes contra el Nápoles: "Las bajas son importantes pero no son excusas, tenemos que pasar esta eliminatoria, tendremos el apoyo de nuestra afición y necesitamos un campo lleno, soy optimista siempre y esta victoria nos da moral, creo que hoy se ha vuelto a ver que mi decisión sobre el futuro ha sido positiva, estamos compitiendo bien".

Fermín y Lamine Yamal, tras el golazo del '27' / VALENTI ENRICH

No hay lesiones

Xavi ha explicado que ni Raphinha ni Lamine han sufrido ninguna lesión ya que " hoy han recibido golpes pero hemos acabado sin ninguna lesión, estarán a punto contra el Nápoles".