Araujo: "Messi siempre será bienvenido"

El uruguayo dice estar muy tranquilo con la inscripción de su contrato y feliz tras haber ganado la Liga Explica que las claves de este título son que han sido una familia y la fortaleza defensiva de todo el equipo

Ronald Araujo ha sido uno de los jugadores más destacados del Barça esta temporada y una pieza fundamental para que los de Xavi hayan ganado el título de Liga con solo trece goles en contra. El uruguayo tiene claro que una de las claves del éxito ha sido que "hemos logrado ser una familia, con jóvenes y veteranos y eso ha sido muy importante. También que defensivamente hemos hecho una gran temporada. Es espectacular haber encajado solo 13 goles y más viniendo de temporadas anteriores en las que siempre encajábamos", ha dicho en una entrevista a Radio Sport 890 de Uruguay.

El central, que ha negado que fuese una provocación la manera de celebrar el título en el RCDE Stadium, ha hablado de sus duelos con Vinicius y de su posición de lateral en los partidos contra el Real Madrid. "Donde rindo al cien por cien es de central, pero siempre que me pida el técnico que juegue de lateral voy a hacerlo e intentaré dar lo mejor. Lo hice contra Vinicus y también contra el United. Me ponen cuando hay un extremo desequilibrante. Vini es el mejor en el uno contra uno, esos duelos te suman y son buenos para crecer. Hay que estar muy concentrado todo el partido porque hace muchos cambios de ritmo, se pone de cero a cien muy rápido".

Ronald Araujo estrenó peinado blaugrana para el derbi contra el Espanyol | VALENTÍ ENRICH

El uruguayo fue precisamente elogiado este miércoles por Marcelo Bielsa en la presentación del argentino como nuevo seleccionador uruguayo. "Xavi lo ha imaginado como el antídoto más efectivo para el mejor extremo del mundo y no se equivocó. Lo utiliza para resolver las cosas más difíciles", dijo Bielsa, que contará con Araujo en junio en su primera convocatoria. El blaugrana fue convocado por su selección para el Mundial de Qatar pero no pudo jugar pues todavía se recuperaba de una lesión. "No fue un error ir al Mundial. Estábamos acabando la recuperación y estaba convencido de que si pasábamos fase de grupos, hubiese podido jugar. Estaba preparado para poder jugar y aportar", ha dicho en su país.

Además, ha hablado de su actual contrato. No tiene ningún temor por no haber podido ser inscrito todavía. "Tengo contrato hasta el 2026, no se ha inscrito todavía el contrato de la renovación, pero se va a resolver pronto. Yo solo pienso en seguir en el Barça", ha dicho

Busquets y Messi

También ha elogiado a Sergio Busquets, que dejará el Barça a final de temporada: "Busi es un jugador extraordinario, como jugador y como persona. Es nuestro capitán y siempre nos apoya, para mí es de los mejores medios centros de la historia del fútbol".

Y ha dicho unas palabras sobre el posible retorno de Messi. "No hablamos en el vestuario de este tema, pero siempre será bienvenido un jugador como él y más en el Barça".

Y unas últimas palabras sobre la derrota del Real Madrid ante el Manchester City. "No cambia nada para nosotros, estamos felices por la Liga y por la gran temporada que hicimos. Yo pienso en eso, quizá los aficionados sí que están más aliviados".