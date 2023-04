Xavi: "¿Si Tebas ayudará a la vuelta de Messi? No es una pregunta para mí"

Preguntado por si consideraba que Tebas ayudaría a la vuelta de Messi, el técnico egarense se limitó a asegurar que "hay unas normas, no veo ayudas" Xavi Hernández sigue sin pronunciarse sobre la posible vuelta de Leo messi

Xavi Hernández sigue tirando balones fuera cuando toca hablar de la posible vuelta de Leo Messi. Preguntado por si consideraba que Tebas podría ahora ayudar al Barça a facilitar el regreso del argentino, el técnico egarense se ha limitado a asegurar que "es una pregunta para el presidente de LaLiga. Te has equivocado de a quién preguntas. Hay unas normas y no veo ayudas. Hay una normativa que hay que cumplir".

El Barça sigue haciendo todas las gestiones que corresponden para tratar de encajar un futuro contrato de Leo Messi en la normativa del 'Fair Play Financiero' que tiene LaLiga, pero aún queda terreno por recorrer de aquí al próximo mercado de fichajes.

Tebas aseguró hace menos de una semana que "hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga. Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición".