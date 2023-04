La rueda de prensa de Xavi Hernández, en directo

13:18 Hasta aquí la rueda de prensa de Xavi Hernández. ¡Gracias por seguirla con nosotros!

13:17 El césped de Vallecas Xavi: "Espero que esté en la medida reglamentaria y jugando a las 22:00 horas, nos favorecerá".

13:16 Sentenciar la Liga Xavi: "Si sumamos los próximos nueve puntos sería casi definitivos, pero tendremos que sumarlos".

13:16 Palos a Gavi Xavi: "No he tenido esta sensación. Es una persona que no huye del contacto, tiene carácter, gana duelos. Siempre le decimos que vigile cuando tenga amarilla, aún estando amonestado, ha estado midiendo bien".

13:15 La calculadora de la Liga Xavi: "No lo he pensado. Deseo ganarla, pero tenemos que ir con calma. Prefiero ganarla en casa, pero me da igual. El objetivo es ganarla".

13:14 El trabajo con Ter Stegen Xavi: "Para mí ya era una ventaja conocerle de antes, fui compañero suyo. Es muy perfeccionista. Sabía que tenía que mejorar y lo ha hecho. Paraa mí, es el mejor portero del mundo y más para nuestro juego".

13:13 Su continuidad Xavi: "Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando con el presi, tengo muy buena relación. Todo va bien, no habrá ningún tipo de problema".

13:12 Recuperar la identidad del equipo Xavi: "La recuperamos. Estuvimos bien, con paciencia, un poco mejor en la segunda parte que en la primera. Vimos un buen Barça. Mañana será difícil mostrar nuestra identidad. No visualizo un partido brillante del equipo, ojalá sí".