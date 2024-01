¿Por qué Xavi Simons no juega en el Barça?

Hay jugadores especiales y después está Xavi Simons. El centrocampista de 20 años que pertenece al PSG y juega cedido en el Leipzig, es una de las fugas de La Masia más recordadas. En la primavera del 2020 cuando podía firmar su primer contrato profesional con el Barça declinó la propuesta del Barça y aceptó la oferta del PSG. Simons ha sido uno de los jugadores formados en el fútbol base del Barça más conocidos por su imagen diferente y su repercusión en las redes sociales, especialmente en Instagram donde llegó a ser un auténtico fenómeno social.

Es uno de los partidos del fin de semana en Europa. El Leipzig, rival del Real Madrid en octavos de la Champions, contra el líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Xavi Simons ha desequilibrado el partido con una genialidad solo al alcance de un crack. El futbolista formado en la Masia ha recibido de espaldas, se ha girado con una media vuelta espectacular y un chut con la zurda magnífico.

Séptimo gol de un jugador que además, suma ya 10 asistencias con la jugada fantástica del 2-1 en la que inicia una contra letal. 1 participaciones directas en los goles del Leipzig entre la Bundesliga y la Champions League. Muchos aficionados del Barça pueden preguntarse por qué este jugador no está en el Barça y las razones las tenemos que buscar en el momento en el que el internacional por Países Bajos acabó su etapa cadete en el Barça.

La trayectoria en el Barça

Xavi Simons empezó en el Benjamín C del Barça que dirigía Cristian Catena. Gran generación aquella en la que estaban Alejandro Balde, Ilaix Moriba (Getafe) , Arnau Martínez (Girona) y el propio Simons. Xavi era un centrocampista muy fino que tenía gol y una enorme capacidad de desequilibrio. Su pelo estilo afro ya llamaba la atención.

En declaraciones a Barça TV Xavi Simons se expresaba regularmente en catalán y se mostraba muy feliz de jugar en el Barça. Además de los espectadores fieles de la televisión del Barça su nombre era lógicamente poco conocido. Su etapa en el fútbol-7 fue prodigiosa, jugando a un nivel altísimo.

Con los años y especialmente a raíz de saltar al fútbol-11 su nombre a nivel mediático fue creciendo. Más que su fútbol, lo que llamaba la atención era su imagen, unos pelos largos estilo Carlos Valderrama que llamaban mucho la atención.

La firma deportiva que lo patrocinaba aprovechó este filón y en Instagram su figura fue creciendo a un ritmo insólito para un infantil. Su carácter alegre poco a poco se fue agriando porque en todos los campos en los que jugaba se encontraba un ambiente hostil. Los rivales veían a un jugador con aires de crack, algo que no gustaba a los aficionados que olvidaban la edad del jugador que tenía que soportar todo tipo de improperios indignos.

Los técnicos llegaron a descartarle para jugar en algunos campos hostiles pero Xavi Simons se rebelaba ante ello. Cuando jugaba, Simons mostraba un carácter muy caliente y no evitaba la confrontación con los jugadores rivales y árbitros que no le protegían. Esto le provocó que su carácter estuviera a prueba de todo tipo de ataques, Xavi se protegía con una distancia respecto al mundo exterior que aumentó la sensación de un divo precoz.

Xavi Simons, junto al 'Pibe' Valderrama / TWITTER @regilliosimons

A nivel futbolístico mostraba un espíritu competitivo exagerado que hacía que muchos olvidaran su enorme talento. Uno de sus entrenadores en el Barça fue el actual técnico del Toulouse Carles Martínez que recordaba en SPORT alguna anécdota significativa sobre el neerlandés: "Era el jugador que tenía todas las miradas encima. Todo el mundo quería ver a Xavi. Fuimos a Suecia y todos se hacían fotos con él. Pero eso lo ha hecho más fuerte, hace muchos años que juega con esa presión. Y con esa presión él siempre ha sido un atrevido. Cuando llegaba la hora de la verdad, si había que lanzar un penalti, daba siempre un paso adelante".

Xavi Simons es pretendido por los grandes de Europa / Efe

Los motivos de su marcha

Hubo un momento importante. Jugando con el Cadete B su padre Regilo (ex jugador profesional) confió en Mino Raiola la representación de su hijo y en el Barça se empezó a calibrar la posibilidad que Xavi decidiese seguir su carrera fuera del Barça.

¿Quiso renovarlo el Barça? Sí, aunque no hizo una excepción con él ni un esfuerzo importante y por tanto no igualó la oferta del PSG. En el entorno creció la idea que Simons era más un problema que una solución de futuro. Se vendió la idea falsa de un jugador inflado por el marketing sin un valor real. Su peso en las redes sociales no gustaba y hubo quién se quedó más liberado que preocupado por su marcha.

Con el tiempo se ha comprobado que esta sensación fue errónea porque Xavi Simons era un 'producto' total. Un jugador con relato ya que su nombre se debía a que sus padres idolatraban a Xavi Hernández y con un potencial técnico, físico y goleador enorme.

Xavi Simons con el cadete del FC Barcelona / FCB

Un crecimiento brutal

Es cierto que Xavi Simons no respondía al perfil típico de un canterano del Barça. Era un jugador con un carácter peculiar, muy especial, al que las circunstancias le habían hecho ser menos cercano que el resto y al que había que tratar con una sensibilidad especial. Pero el paso de los años ha demostrado que Simons se ha convertido en uno de los centrocampistas jóvenes de mayor valor en el mercado.

Xavi-Simons.jpg / EFE

En Transfermarkt su valor de mercado asciende a 70 millones de euros pero si a todo su nivel se le uniese la marca Barça su potencial deportivo y económico sería todavía superior. Ahora mismo, los culés tioenen difícil ilusionarse con una posible vuelta al club en el que se formó pero la mayoría se conformarían en que lidere al Leipzig en su clasificación para los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. Simons ha jugado desde que se fue del Barça en el PSG, PSV y Leipzig pero su pase contrinúa siendo propiedad del conjunto parisino.