Xavi Simons se está consolidando como uno de los jugadores jóvenes más determinantes de toda Europa. El centrocampista holandés ha dado un paso adelante en su carrera en el Lepzig, una temporada de confirmación que, a pesar de todo, parece no convencer a todo el mundo.

El jovencísimo jugador holandés del Paris Saint-Germain, tras su prometedor paso por el PSV, ha conseguido consagrarse futbolísticamente en el Leipzig. Xavi Simons decidió buscar oportunidades fuera de la capital francesa, una decisión que ha permitido al centrocampista explotar todo el potencial al que apuntaba desde que era apenas un juvenil.

Sin embargo, parece que el brillante rendimiento del jugador en Alemania no convence a todo el mundo. Para Aad de Mos, exjugador y seleccionador holandés, las expectativas que se están generando en torno a Xavi Simons son exageradas: "Esto sigue siendo demasiado circo, es una exageración", explicó en unas declaraciones recientemente.

La dinámica positiva del jugador en el Leipzig ha abierto las puertas de la selección al centrocampista holandés. Xavi Simons ha podido vestir la elástica 'Oranje' hasta en once ocasiones, por lo que muchos empiezan a dar por hecho que formará parte de la convocatoria de Ronald Koeman para la próxima Eurocopa. Aad de Mos, por el contrario, sigue defendiendo que el jugador no tiene el nivel suficiente para jugar en el combinado nacional: "Está sobrevalorado, no creo que vaya a jugar la Eurocopa", declaró.

Las críticas del que fuese seleccionador holandés parecen no afectar a Xavi Simons, que acumula 25 partidos esta temporada en los que ha conseguido sumar 6 goles y 9 asistencias. El rendimiento del centrocampista holandés es incuestionable, que tiene como próximo objetivo la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Real Madrid.