Xavi no 'regala' nada en su último partido

A pesar de que se especuló lo contrario en la previa, Xavi Hernández apuesta en su último partido como entrenador del Barça por un once titularísimo con prácticamente la mayoría de sus fijos en el equipo titular. El técnico busca cerrar su etapa en el banquillo culé con buen juego y una victoria que le brinde un sabor de boca menos amargo del que ha vivido en los últimos días.

Unai Simón se adjuficó este sábado el Premio Zamora, por lo que Ter Stegen ya no se juega nada en Sevilla. Dicho factor ayudaba a pensar que Iñaki Peña podría ser de la partida en el Sánchez Pizjuán, aunque finalmente no será así y será el teutón quien esté bajo palos.

A Ter Stegen le acompañarán en defensa Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez y Cancelo, una defensa muy titular y en la que sorprende la ausencia de Héctor Fort, canterano que ha cumplido de maravilla siempre que ha tenido la ocasión.

En el centro del campo, también llama la atención que Sergi Roberto no sea titular, ya que se esperaba la presencia del de Reus teniendo en cuenta que es el capitán y su estrecho vínculo con Xavi. Christensen será el pivote y Pedri, Gündogan y Fermín completarán una medular de cuatro hombres. El onubense se lo ha ganado y el técnico le premia con una titularidad más tras una temporada brillante.

Arriba, tampoco hay rotaciones en la punta de ataque. Ni Ferran, ni Vitor Roque, ni nadie: Lewandowski. Pese a los rumores que aseguraban en las últimas semanas que Xavi no tenía clara la continuidad del polaco, finalmente su decisión es alinear al ex del Bayern como titular en su último partido. Lamine Yamal completará el once.