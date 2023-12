Xavi: "Ha sido mi bronca más dura"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa histórica. Dejó un titular tras otro y, como confesó, se abrió “en canal”. Dijo verdades como puños para dar un toque de atención público al equipo, que ya lo había recibido antes en la intimidad de la caseta. Es el punto de inflexión. A partir de ahora se espera otro Barça.

“La primera parte es inaceptable, nos faltó agresividad, intensidad y así se lo he dicho al descanso a los jugadores. Si nos falta efectividad, hay que tener alma. O corremos y trabajamos como animales o no nos llega, no tenemos el Barça de 2010”, dijo, para agregar que “el año pasado ganamos por agresividad, recuperando balones, por efectividad en las áreas... lo que no podemos es no darlo todo. En el segundo tiempo ha sido otro equipo. O nos dejamos la piel o la vida o no ganaremos nada. Si no nos llega por fútbol debe llegarnos por alma”, dijo.

El técnico egarense argumentó que “es muy grave que un equipo que solo ha ganado una Liga no tenga alma, pero no volverá a ocurrir. Es responsabilidad mía”. Y confesó que “en el descanso he tenido la charla más dura de mi carrera como entrenador. ¿Si ha funcionado? Ya lo habéis visto. El segundo tiempo, a diferencia del primero, me gustó y por eso ganamos. Ceo que la victoria es justa”.

Agregó que "el partido nos va perfecto porque la primera parte es lo que no debemos hacer y la segunda, lo que debemos hacer. Si jugamos como la segunda siempre podremos competir por los títulos".

Pese a todo, recordó que "no hemos bajado los brazos. La primera parte no fue el Barça que queremos. Nos ha faltado intensidad y ritmo. Nos complicamos la vida nosotros mismos. Nos ha faltado concretar los 30 chuts que hemos hecho y hemos regalado dos goles. La primera parte no es aceptable para nuestro vestuario y nuestro club. Con la segunda parte podemos conseguir cosas. Con la primera, no", dijo.

Agregó que "al descanso les he dicho a los jugadores que necesitábamos una marcha más, en actitud, en los valores, que son innegociables. En la segunda hemos tenido alma y hemos logrado una victoria clave, por la necesidad que tenemos". Confesó que "creo que lo de la primera parte es por la falta de confianza, por no ganar ninguno de los tres últimos partidos. En la segunda parte nos hemos liberado".

A Xavi le complació que su equipo sacara provecho de ocasiones a balón parado."Es muy importante sacar partido del balón parado, lo trabajamos mucho. Hay puntos positivos, como la entrada de los jóvenes, el trabajo de Oriol Romeu, Iñaki Peña, que ha salvado el tercero, y Sergi Roberto, porque siempre tira del carro. Es un capitán con mayúsculas, me satisface el doblete que ha logrado, pero hay que mejorar".