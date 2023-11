Xavi: "Es mi momento, el momento del entrenador"

El técnico del FC Barcelona se mostró autocrítico y admitió que "el problema es futbolístico, no mental" Xavi subrayó la unión del grupo, al que definió como "familia", agradeció el apoyo de Laporta y negó que fuera su peor momento en el banquillo azulgrana

A Xavi Hernández se le ha pedido en más de una ocasión desde su entorno más crítico, que lo tiene, una mayor autocrítica, sobre todo en sus declaraciones públicas. No se puede negar que hizo un buen ejercicio de asumir la 'culpabilidad' del momento, y en buenas dosis, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (16.15 horas) en Montjuïc frente al Alavés.

Para empezar, y ya desde su primera respuesta, el egarense admitió que los dos últimos partidos han sido malos y que el bache por el que atraviesa el Barça es futbolístico. "Nos tenemos que recuperar de dos partidos malos, no ha habido buen juego y hay que volver a tener buenas sensaciones", explicó el técnico.

"El problema lo tengo yo"

Fundamentalmente, el problema tiene que ver, a su juicio, con "el juego posicional" y el hecho de que el Barça, en los dos últimos partidos "se ha desordenado". "Tenemos que ser fieles a nuestra identidad y los resultados llegarán poco a poco", vaticinó.

Xavi reconoció que "es el momento del entrenador, es mi momento. El problema lo tengo yo como entrenador". Así que fue autocrítico y afrontó su máxima responsabilidad. "Me exijo jugar bien, hacer las cosas bien en la estrategia, es el momento de retocar cosas, plantear alternativas, es mi momento pero tampoco inventaremos nada. Nos hemos ido desordenando poco a poco y debemos volver a ser fieles a nuestra identidad", insistió el técnico azulgrana.

"El problema es más futbolístico que mental y el bloqueo mental viene porque no estamos ordenados", añadió un Xavi convencido de que no hay ningún problema con el vestuario. Todo lo contrario. "El vestuario es sano, bueno, hay muchas ganas de ganar. Puedo decir que he estado en muchos vestuarios y este es uno de los mejores, una familia", calificó el entrenador, que también negó que fuera un tema de actitud. "Hay que ser honestos, no hemos jugado bien los dos últimos partidos, pero la actitud nunca ha faltado. Este vestuario tiene hambre, quiere levantar títulos y ahora hay que demostrarlo en el campo".

"No es mi peor momento"

El momento es complicado, pero en ningún caso, para Xavi Hernández, es una crisis. Y ni muchos menos es su peor momento en el Barça. "Ni crisis ni nada por el estilo. Yo crisis las he vivido aquí y han sido terribles. Sí es un bache en cuanto a estos dos partidos malos, pero no tiene nada que ver, mi peor momento como entrenador fue el año pasado", recordó.

También más o menos por estas fechas, un poco antes, con la goleada encajada ante el Bayern en la Champions (0-3) y la derrota en el clásico del Bernabéu (3-1). Xavi se agarra a que "después, acabamos ganando dos títulos". Eso sí, admitió que, como culé, están situaciones le afectan "el triple" y sabe que poco puede hacer ante la parte del entorno que tiene en contra.

Acostumbrado a los palos

"Me habéis dado palos toda la vida, uno se acostumbra, se hace inmune. Hay que aceptar la crítica y más estos dos partidos. Sobre el entorno, Charly Rexach ya lo decía, tienes a medio Camp Nou soplando a favor, y al otro medio, en contra".

En uno de los pocos momentos que bromeó fue cuando le preguntaron si era un entrenador más de ser duro o dialogante. "Sí, yo de latigazo, de malo", sonrió. Para añadir, más en serio: "Es un tema de orden, no hace falta gritar. Cuando me enfado, grito, pero ni antes mano dura, ni ahora mano floja", concluyó Xavi Hernández, consciente de que la recuperación futbolística del Barça pasa por dar con la tecla.

"Laporta me da máxima confianza"

Xavi Hernández cuenta, en este bache futbolístico, con el apoyo de Joan Laporta. El presidente siempre habla con el técnico y en estos momentos de duda que se haya podido instalar en el entorno, agradece que esté a su lado. "Después de cada partido hablamos. Si yo soy positivo, de las pocas personas que me superan es el presidente", reconoce el de Terrassa.

El presidente llegó al Camp Nou para presentar el Barça Games / | DAVID BERNABÉU

Observar que en el club están de su parte, por lo que recoge de sus palabras con Joan Laporta, le permite a Xavi estar "tranquilo, con la máxima confianza. Con el 'presi', también con Deco, hay que seguir trabajando...", señaló el técnico, haciendo extensivo este apoyo al director de fútbol del club azulgrana.

En el club cierran filas en torno a Xavi y confían en una victoria ante el Alavés para acallar las críticas.