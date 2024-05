La reacción de Xavi a los rumores sobre su futuro

El futuro del banquillo del FC Barcelona sigue en el aire. Un día más, las noticias sobre el posible nuevo inquilino del cargo más deseado han estallado con Xavi Hernández todavía en posesión del puesto y sin noticias del club sobre qué harán con él.

Pese a la ratificación del técnico días atrás en una rueda de prensa multitudinaria en la que Laporta aseguraba estar convencido de que Xavi era el más adecuado para seguir con el proyecto hacia adelante, lo cierto es que los últimos días han enrarecido la relación entre ambos pese a que Xavi ha insistido una y otra vez que todo sigue igual que la noche que se acordó su continuidad en casa del presidente.

"Me imagino que tenemos que hablar con Laporta, pero estoy tranquilo. Viajé junto a Deco y Yuste a Almería y me transmitieron tranquilidad. Para mí no cambia nada, porque nadie me ha dicho lo contrario", aseguraba el técnico el pasado domingo tras el triunfo en el Estadi Lluís Companys ante el Rayo. El encuentro entre Xavi y Laporta de la próxima semana se prevé clave para determinar qué pasará con el egarense, aunque no estarán solos.

Como confirmó SPORT, la idea inicial desde la dirección deportiva era mantener una reunión el próximo lunes o el martes a más tardar con el entrenador para acabar de definir su futuro en una cumbre en la que Deco llevaría la voz cantante.

El story de Nuria Cunillera / Instagram

Mientras tanto, Xavi aguarda rodeado de los suyos y alejado de los rumores que debilitan su posición en el cargo de entrenador la próxima temporada. En una publicación de su mujer, Nuria Cunillera, en sus redes sociales, se vio al técnico egarense en un ambiente relajado rodeado de amigos como Marc Muniesa y miembros de su staff, David Prats y Toni Lobo.