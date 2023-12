Van Bommel echa un capote a Xavi

Mark van Bommel, ex futbolista del Barça y actual entrenador del Royal Amberes, ha echado un capote al que fue su compañero en el Camp Nou en la rueda de prensa previa al duelo que medirá a los belgas y a los catalanes. El técnico entiende que su homónimo blaugrana hable de un equipo "en construcción".

"Puede tener razón, pero lo miro desde fuera. Vi el partido ante Girona y empezaron muy bien y pudieron decidir y tuvieron ocasiones, pero no las aprovecharon. Entiendo qué quiere decir: los jugadores son jóvenes y están en desarrollo y eso provoca momentos buenos y momentos malos", aseguraba el holandés.

Xavi llama la atención de sus futbolistas durante el partido con el Girona. / Jordi Cotrina

Pese al rudio incesante alrededor del Barça, Van Bommel no cree que afecte para nada al duelo que cierra la fase de grupos de la Champions: "No creo que tenga influencia porque en la primera vuelta venían de ganar 5-0 al Betis y nos ganaron a nosotros 5-0. Ahora vienen de perder 2-4 y sería bonito ganarles 4-2", comenta. Eso sí, reconoce que "fueron campeones el año pasado y han jugado un poco peor, pero eso no quiere decir nada".

Cree en la victoria

El técnico del conjunto belga no tiene dudas sobre las opciones de ganar al Barça: "Sí, creo que sí. En casa hemos jugado bien. Si el público nos ayuda, lo podemos lograr, tengo la sensación de que tenemos una oportunidad". Es la primera vez que se miden al Barça en partido oficial.