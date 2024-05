Raphinha pide ayuda a los afectados por las inundaciones de Brasil

Raphinha, jugador del FC Barcelona, ha realizado este jueves un llamamiento a través de sus redes sociales para pedir ayuda para la población del estado de Rio Grande do Sul, afectado por unas devastadoras inundaciones. El delantero azulgrana se ha solidarizado con los damnificados y ha asegurado que subastará camisetas del Barça y de Brasil para conseguir fondos.

"Soy Raphinha, jugador de fútbol del FC Barcelona y de la selección brasileña, nací y crecí en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Infelizmente, la población de Rio Grande do Sul está pasando por una tragedia climática. Sabemos que no es hora de buscar culpables aunque también debemos asumir responsabilidades. Hay que planear el crecimiento de las ciudades teniendo en cuenta el medio ambiente", ha asegurado.

Raphinha ha agregado en su mensaje que "nosotros, como ciudadanos brasileños que hemos nacido y crecido aquí, y también los que nunca vivieron aquí, debemos ser solidarios y ayudar a todos los que precisan nuestro apoyo".

Ha desvelado que "yo, mi mujer, mi familia y unos amigos tenemos un equipo en Porto Alegre que nos está apoyando en la compra y distribución de las donaciones. Pienso que todos, todos, nos tenemos que solidarizarnos y apoyar de la forma en que podamos: sea donando dinero, compartiendo en las redes sociales, rezando... cualquier ayuda en este momento es muy bienvenida".

Y, personalmente, ha dicho que "yo ya ayudé y continúo ayudando de la manera que puedo. Ahora me presento aquí para que todos vosotros, los que me siguen y me acompañan, también aquellos que no me siguen ni me conocen, para decirles que estoy pidiendo la ayuda de todos ustedes. Voy a subastar algunas de mis camisetas, del Barcelona y de la selección brasileña, algunas botas y todo el dinero recaudado será donado para ayudar a todo el estado de Rio Grande do Sul".