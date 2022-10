Xavi: "Si jugamos la Europa League, iremos como leones a ganarla"

El técnico asume que "hay muchos números de que no pasemos", pero no pierde "la esperanza" Xavi asegura que, pase lo que pase, el Barça no puede permitirse no competir ante el Bayern

Xavi Hernández fue muy claro en la rueda de prensa previa a la visita del Inter. Las opciones de que el Barça siga adelante en la Champions son pocas: "Hay muchos números de que no pasemos, está muy difícil, pero tenemos una pequeña esperanza", asume el técnico, que asegura no haber mirado quienes pueden ser sus posibles rivales en la Europa League, aunque tiene claro que "hay que afrontar nuestra realidad, pero miraremos todos juntos el partido en el vestuario y después saldremos a jugar de la mejor manera posible. Queremos seguir en la Champions, pero si no es así, jugaremos la otra competición como leones para ganarla".

Porque, más allá de lo que ocurra, Xavi tiene otros objetivos: "No hay que aflojar la mentalidad. Hemos reaccionado tras el clásico ante dos rivales fuertes, Villarreal y Athletic, y no hay que bajar esa sensación de confianza si no nos clasificamos y demostrar que podemos competir ante este tipo de rivales como el Bayern y ganar el partido". En definitiva, "hay que demostrar que hemos cambiado la dinámica. Y si pasamos, bienvenido sea. Lo último que se pierde es la esperanza". Xavi volvió a insistir en que "no hemos hecho las cosas bien", sin buscar excusas pese a que "la competición está siendo cruel con nosotros".

Tampoco le preocupa jugar después de saber el resultado del Inter-Viktoria Plzen: "El horario ya esta marcado desde el inicio. La verdad me da absolutamente igual, tenemos que ganar el partido independientemente de lo que hagan, el objetivo es hacer un buen partido, tener buenas sensaciones y ganar". Y, en ese sentido, espera "un rival muy intenso muy físico, muy bien trabajado tácticamente, de los mejores del mundo actualmente. Hay que demostrar con juego y con la victoria que aquello de Múnich fue una desgracia futbolística. El fútbol tiene estas cosas, estamos aquí por errores nuestros".

Mensaje a la afición

Pase lo que pase, quiere a todos juntos: "Les necesitamos, su apoyo, independientemente de si estamos o no en octavos, es clave. Vamos dar la cara, a competir y a dejarnos la piel y demostrar que podemos competir ante estos rivales". El técnico aseguró que seguirán con la misma dinámica de concentraciones de los últimos partidos: "Nos concentramos dos horas antes en el Camp Nou, hemos cambiado la dinámica, creemos que es mejor para el futbolista que esté en casa con su familia. Y yo también, no me gusta demasiado la concentración en el hotel, no me gusta, pero no soy supersticioso". Tampoco en lo que a la ropa se refiere: "La ropa es porque voy cómodo. Si piensas que ganamos o perdemos por superstición ya no vengo al trabajo

Koundé es un regalo

A nivel individual, reconoce que la aportación de Jules Koundé está siendo importantísima: "Gana duelos, corrige muy bien, a la espalda es muy rápido, con la línea defensiva alta, siempre está concentrado, es agresivo, es un defensa brutal para la edad que tiene, con la madurez que imprime, el liderazgo, está an un nivel muy alto, da mucha seguridad". Tampoco escatimó elogios hacia Lewandowski: "Tenemos un nueve extraordinario, una referencia que a veces baja a hacer de falso nueve. Descarga bien, hace superioridad". Sobre cómo debe jugar, "depende del contrario y de la manera de atacar".