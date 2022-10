Eric Garcia: "No me afectan las críticas que incluyen faltas de respeto"

El central ha recordado que solo tiene 21 años y mucho margen de mejora Eric ha destacado que Ansu Fati está entrenando "a un nivel altísimo"

Eric Garcia ha dado un paso adelante esta temporada, pero sigue conviviendo con las críticas. El central lo vive con naturalidad: sabe que jugar en el Barça implica esta exigencia. También que tiene que mejorar, pero no pierde de vista que solo tiene 21 años y mucho margen de crecimiento.

"Obviamente, el día del Madrid hice el penalti y ante el Inter pude estar mejor. Las críticas siempre son buenas si son constructivas. Tengo 21 años y margen de mejora. Las que son sin respeto no me preocupan", empezó diciendo.

Eric Garcia sabe que está en el punto de mira. Que sus errores provocan más ruido que sus aciertos. Es una constante desde que llegó al club. Ante esta dinámica, prefiere centrarse en lo que puede controlar. "Habría que preguntárselo a las personas que cuando hay un error se ceban, es algo que no puedo controlar, así que me centro en hacerlo lo mejor posible. Creo que tengo buena salida de balón, buena anticipación, los entrenadores que he tenido han hablado bien de mí. Insisto: tengo 21 años, puedo mejorar. Yo sé cuando falló, cuando hago las cosas bien y tengo un entorno que me ayuda. Las otras críticas no me afectan".

Al central le persigue el estigma de ser un defensa que está más cómodo atacando que defendiendo. Pero Eric no pierde vista cuál es su trabajo "Personalmente creo que nuestra primera labor es defender, y si le puedes añadir una buena salida de balón siempre es importante, pero soy defensa", recordó.

En la previa del encuentro ante el Bayern, Eric Garcia no pierde la fe pese a que el Barça no depende de sí mismo para continuar en la Champions | FCB

Sus compañeros en la defensa

Las lesiones han hecho que el Barça no tenga una pareja estable en el centro de la defensa. En los últimos partidos Eric está coincidiendo sobre todo con Koundé. Un futbolista al que ya conocía del Sevilla y del que no tiene dudas de su impacto en el equipo. "Ya lo demostró en su etapa con el Sevilla. Es muy completo, tiene buena salida de balón, es bueno en el juego aéreo... Con la edad que tiene, tiene un futuro espectacular".

También tuvo palabras de elogio para Alejandro Balde, una de las grandes apariciones de la temporada. "Lleva ya mucho tiempo entrenando con nosotros. Es un avión. Le ha venido bien la competencia que hay en el equipo, con Jordi Alba - que es de los mejores laterales de la historia- y Marcos Alonso -titular de la selección española y con mucha experiencia en el Chelsea. Ha respondido con nota porque tiene esta calidad".

El momento de Ansu

Pocos jugadores conocen mejor a Ansu Fatu. Eric es uno de sus mejores amigos en la plantilla. Cuestionado por el momento del delantero, destacó su nivel en los entrenamientos. "Lleva entrenando 1-2 meses a un nivel altísimo. Está trabajando para llegar al nivel de antes de la lesión, tiene mucha calidad y confianza. Nos ayudará muchísimo".

Menos dudas hay en el entorno con un Lewandowski que ha tenido un impacto inmediato en el equipo. Eric ha destacado su liderazgo. "Con tres palabras no sabría definir a Lewandowski... Es un líder, nos ayuda un montón, tenerlo aquí es un gustazo. Jugar con él, mucho mejor que hacerlo en contra".