Xavi: "Veremos el Inter-Viktoria todos juntos"

El técnico del Barça ha convocado a sus jugadores dos horas antes del partido contra el Bayern en el Camp Nou Tiene decidida la alineación con independencia de los que suceda en el Giuseppe Meazza

Xavi Hernández explicó que seguirán por televisión todos juntos el Inter de Milán-Viktoria Plzen en el vestuario en las horas previas al FC Barcelona - Bayern Múnich de la Champions 2022/23 que puede ser decisivo o intrascendente, en función de lo que suceda en el estadio Giuseppe Meazza.

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo de la Jornada 5 de la Champions en la que el Barça recibe al Bayern de Múnich con la esperanza de poder apurar sus últimas opciones para clasificarse para los octavos de final de la Champions. Pero para tener esas opciones cuando arranque el partido frente a los bávaros, los catalanes necesitan que antes el Viktoria Plzen sea capaz de empatar o ganar su partido frente al Inter.

Xavi explicó cuál es su planificación para el miércoles: "Nos concentraremos dos horas antes en el Camp Nou. Hemos cambiado la dinámica, creemos que es mejor para el futbolista, que esté más tiempo con la familia. En el hotel tampoco se concentran mucho, es una decisión mía. No creo en supersticiones, creo en otras cosas".

Xavi ya tiene la alineación del Barça-Bayern

El técnico del Barça añadió que su idea es "seguir el partido del Inter y el Viktoria "todos juntos. Lo miraremos por televisión todos en el vestuario". Lo que nova a variar es el once inicial del Barça, pase lo que pase en Milán. "No, no. La alineación la tengo decidida desde ayer (lunes). Solo está pendiente de pendiente de algunas molestias o algún jugador tocado, pero con independencia de lo que pase en Milán".

Xavi también restó importancia al hecho de que no haya un horario unificado en esta jornada porque "el horario está marcado desde el inicio. Da absolutamente igual, tenemos que ganar el partido, independientemente de lo que haga el Inter en Milán", concluyó.