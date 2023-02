Xavi Hernández se pronuncia sobre Ansu Fati y el interés del Manchester United

Los Red Devils piensan en el joven delantero del Barça como refuerzo de cara a la próxima temporada El técnico considera que es uno de los grandes patrimonios futbolísticos de la plantilla

Xavi Hernández comentó en la previa del Barça-Sevilla la información adelantada por SPORT sobre el renovado interés del Manchester United por fichar a Ansu Fati.

El entrenador del Barça atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa que antecede al duelo de la Liga ante el Sevilla que abrirá la segunda vuelta del campeonato en el Camp Nou (domingo 5 de febrero, 21.00 horas) para el conjunto azulgrana, cuya clasificación lidera con 50 puntos.

El mensaje de Xavi hacia el Manchester United fue claro: Ansu Fati no se toca. "No, no, no... Ya le saldrán las cosas", dijo el técnico del Barça de forma contundente. Tenemos que tener paciencia. Ansu es un activo espectacular del club. Confiamos muchísimo en él, está trabajando muy bien. Estoy muy contento con su tremenda mentalidad. en los entrenamientos, pero paciencia. Tiene 20 años y necesita tiempo, como todo el mundo. Ya le saldrán las cosas, no es momento de hablar de ventas".