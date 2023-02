El United se interesa por el futuro de Ansu Fati en el Barça

El club inglés le tiene como prioridad si el Barça abre la puerta a su salida en junio Tiene una cláusula de 1.000 millones, pero sigue sin alcanzar la titularidad esta temporada

El Manchester United puede abrir un nuevo frente de mercado en el Barça tras fracasar su deseo de fichar a Frenkie de Jong en los últimos meses.

El club inglés está muy interesado en hacerse con los servicios de Ansu Fati para la próxima temporada siempre que el club blaugrana abra la puerta a negociar y el futbolista acepte un cambio de aires para ganar protagonismo tras un año en el que no acaba de despegar en el Camp Nou. El interés del United está ya encima de la mesa y el Barça, por ahora, ni quiere escuchar pero los próximos meses pueden ser decisivos para la que podría ser una de las operaciones del verano.

El United necesita firmar a un delantero de primer nivel para su próximo proyecto deportivo. Es una de sus prioridades y el mercado ofrece pocas opciones y todas ellas muy caras. En Inglaterra se ha especulado con varios nombres como Vlahovic (Juventus), pero lo cierto es que al club inglés le gustaría explorar la opción de Ansu aprovechando que en el Barça ha ido perdiendo minutos y ya no sería titular indiscutible. Su agente, Jorge Mendes, con muy buenas relaciones en Manchester es plenamente consciente de los movimientos y en el Barça también tienen claro que puede haber ruido con el canterano en los próximos meses.

Ansu era la gran joya de la cantera y uno de los grandes pilares para construir el Barça del futuro. Es por ello que el Barça le renovó el pasado mes de octubre hasta el 2027 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y le otorgó el dorsal número '10' tras la salida de Messi. El internacional español había batido todos los récords de preocidad y, sin duda, se trataba de la gran apuesta ofensiva del club para intentar reconducir la crisis deportiva.

El Barça ha mostrado siempre plena confianza con Ansu a pesar de que su rendimiento ha ido decreciendo a causa de sus problemas físicos. Primero con la rodilla y, después, muscularmente. El jugador está totalmente restablecido, pero queda claro que no se ha ganado la vitola de titular durante este curso. Xavi le ha mimado para que recuperara sensaciones con calma, pero la realidad es que solo ha jugado siete partidos como titular en la Liga en los que ha anotado tres goles. La situación no gusta al futbolista y su entorno, que esperaban muchos más minutos para ir cogiendo ritmo total de competición aunque por ahora Lewandowski, Raphinha o Dembélé han pasado por delante de él. El último cambio de sistema tampoco ha favorecido a sus pretensiones, con la inclusión de un centrocampista más en detrimento de un atacante.

Tanto Ansu como su entorno están muy pendientes de lo que suceda en este último tramo de temporada. Su apuesta es por el Barça, pero también es cierto que su agente, Jorge Mendes, ha ido acumulando intereses en los últimos meses ya que se trata de un crack que está pasando demasiado tiempo en el banquillo. En Inglaterra había varias opciones abiertas, pero el interés más serio es el del United y desde Inglaterra creen que puede haber margen para una negociación siempre que Ansu se canse de esperar para jugar.

En el Barça siempre han sido muy claros con Ansu con su cartel de intransferible. Es un chico formado en la casa, con una calidad innegable. Un futbolista diferencial que esta temporada no ha podido explotar todos sus recursos y con una cláusula inalcanzable para nadie. Si el club blaugrana no se abre a negociar es imposible que pueda salir. Dicho esto, también es cierto que en el Barça tienen claro que será necesaria alguna venta millonaria a finales de temporada y hay pocos futbolistas que puedan ingresar cantidades interesantes. Ansu sería, hoy por hoy, uno de ellos aunque no hay nada hablado ni planificado porque el Barça nunca dará el primer paso en una salida no deseada.

Jorge Mendes está en contacto permanente con la cúpula blaugrana y ha transmitido el sentir del futbolista así como que se trata de un activo que tiene un gran mercado. El agente portugués tiene clarísimo que Ansu va a tener ofertas para este verano pero nunca se forzará la decisión sino para buscar una buena solución para todas las partes. En Manchester hay interés y el caso se está estudiando a pocas semanas de un enfrentamiento en Europa entre los dos clubs y en el que habrá contacto directo entre los dirigentes de ambas entidades. Queda mucho para el verano y para que el delantero recupere protagonismo o siga en el ostracismo. Mucho de su futuro dependerá de lo que juegue o no.