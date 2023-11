Xavi Hernández: "Ojalá sea un punto de inflexión, este es el Barça que quiero"

El técnico blaugrana ensalzó la reacción del equipo, tras el tanto inicial del combinado luso, con "mentalidad ganadora" "Hoy es día para felicitar al club y al equipo, lo necesitábamos, tras dos años viviendo la mala fortunda de jugar en la Europa League", ha añadido

Xavi puede respirar tranquilo. Tras varios victorias con resultados ajustados y derrotas, el Barça tenía la obligación de alejar los fantasmas con la clasificación para los octavos de final de la Champions. Lo ha hecho, no sin evitar el sufrimiento, puesto que han tenido que remontar el tanto inicial de Pepé, con dianas de Cancelo y Joao Félix.

"Muy feliz y contento por el equipo y por el club. Lo necesitábamos, sobre todo, después de dos años de vivir la mala fortuna de jugar en la Europa League. Hemos hecho un buen partido ante un señor equipo. Hemos reaccionado bien, con mentalidad ganadora. El gol del empate nos ha venido muy bien y hemos estado a buen nivel en el segundo tiempo. Hemos ido progresivamente de menos a más. Damos un paso adelante muy importante, no solo por la clasificación. El juego es bueno. Ganamos en confianza", han sido las primeras valoraciones del técnico blaugrana en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones.

Preguntado por dónde ha dirigido su charla en el descanso para darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo, Xavi ha respondido que sus pupilos han entendido las consignas del egarense. "Teníamos que atrevernos más, buscar a la espalda del hombre que nos hacía la presión en la salida de balón, también encontrar al hombre libre, que era Cancelo...", argumentaba.

También se ha deshecho en elogios hacia el guardameta alicantino, quien ha encadenado su segundo partido consecutivo como titular, tras la lumbalgia de Ter Stegen: "Iñaki, además, ha estado extraordinario, con una personalidad tremenda. Era un escenario grande y contra el rival más fuerte del grupo. No solo con las paradas, también en la construcción del juego". Sus paradas han sido esenciales para que el equipo no se hundiese y lograr el billete hacia los octavos de final.

La exigencia no baja

Xavi, sin embargo, deja claro que este triunfo no ayudará a eliminar las dudas que hay sembradas sobre su figura como entrenador. "En el Barça nunca se solucionan los problemas", comentaba entre risas y añadía, posteriormente, en rueda de prensa: “siento satisfacción, no me liberan de nada porque no estaba preso; la sensación es de alegría y de tranquilidad". Y quiso hacer inciso en que el de hoy era un "día para felicitar al club y al equipo" porque "este es el proceso del proyecto".

El Barça se encuentra inmerso en todo un 'tourmalet' de partidos antes de las vacaciones de Navidad. En palabras de Xavi, el primer objetivo en esta competición ya está logrado: obtener el pase a los octavos de final. Ahora bien, restan dos encuentros ligueros de altura: frente al Girona y al Atlético de Madrid. "Ojalá tengamos continuidad en lo que hemos visto durante la segunda parte, que no sea solo en el resultado, también en el juego. Ojalá sea un punto de inflexión, este es el Barça que quiero”, concluía el entrenador.