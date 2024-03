Xavi: "La lesión de Pedri no es tan grave como pensábamos"

El empate contra el Athletic Club en San Mamés fue muy caro para el FC Barcelona. Además de desaprovechar una oportunidad maravillosa para recortar puntos respecto al líder de la Liga, el Real Madrid, el conjunto azulgrana perdió a dos futbolistas vitales para Xavi Hernández: Pedri y Frenkie de Jong.

Especialmente grave es el caso del centrocampista canario, que acumula varias temporadas sin tener demasiada continuidad por culpa de las lesiones. Xavi, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mallorca en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, informó que los problemas musculares de Pedri no son tan graves como los servicios médicos de la entidad culé pronosticaron en las primeras exploraciones.

"Hemos hecho un trabajo impecable en la prevención de lesiones, pero a veces hay cosas que no puedes controlar. La lesión de Pedri no es tan grave como pensábamos. Espero que pueda ayudarnos pronto, pero lo más importante es que se recupere bien, no hay que pensar si llegará al clásico de abril o no", reflexionó el técnico egarense.

Xavi recordó que el tinerfeño "no es el primer jugador que al comienzo de su carrera tiene lesiones" y comentó que esta semana le ha pedido al centrocampista que afronte su enésimo contratiempo físico con optimismo: "Le he dicho que tiene que ser positivo, pensar que es la última lesión y convencerse de que se recuperará bien".