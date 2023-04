Xavi: "Gavi no sería tan feliz fuera como lo es en el Barça"

El técnico azulgrana se ha pronunciado sobre el futuro del centrocampista, que ha sido relacionado con un traspaso rumbo a la Premier "Creo que en ningún otro equipo Gavi sería tan feliz como lo es en el Barça. Es un futbolista muy importante para el equipo", explicó en rueda de prensa

Xavi Hernández ha querido dejar muy clara su opinión sobre el futuro de Gavi. El técnico egarense se ha reafirmado en su posición de defender la continuidad del joven centrocampista, que es una pieza clave en su proyecto.

"No estoy en el celebro de los demás, pero creo que en ningún otro equipo Gavi sería tan feliz como lo es en el Barça", confesó Xavi en rueda de prensa. Con el andaluz sobre el campo, el equipo ha mejorado muchísimo en su juego y ha vivido sus mejores momentos de la temporada.

La continuidad de Gavi no es un tema a negociar ni para el Xavi ni para el club, como sí lo es la de Ansu Fati. "Es un futbolista muy importante para el equipo y, a mí personalmente, es un jugador que me emociona. Su futuro pasa por el Barça, no sería tan feliz fuera", dijo el técnico sobre Gavi.

Recientemente se ha conocido el interés del Chelsea por el centrocampista andaluz, después de que representantes de los 'blues' se reunieran con De la Peña, agente del jugador. Sin embargo, SPORT pudo confirmar que ni el Barça ni el jugador han recibido ninguna propuesta o sondeo por parte del Chelsea.