El Tottenham, dispuesto a pagar una millonada al Barça por Ansu Fati

El club inglés desea reforzar su ataque con estrellas de primer nivel y se habría interesado en el blaugrana United y Newcastle también están atentos al futuro del delantero

Ansu Fati puede ser uno de los grandes nombres del mercado de verano. Su ostracismo en el equipo blaugrana, las últimas palabras de su padre insinuando una posible salida y la necesidad del Barça de realizar algún traspaso alto son ingredientes perfectos para que se hable de su salida. Todo el foco está puesto en la Premier y ahora parece que el Tottenham estaría dispuesto a pujar por Ansu y a realizar el fichaje más caro de su historia apostando por el blaugrana, según explica 'Daily Express'.

Por el momento, Barça y Ansu no van a hablar nada de su futuro hasta que acabe la temporada. Lo único cierto es que el Barça ha dado permiso a su agente, Jorge Mendes, para que haga un sondeo en el mercado sobre posibles ofertas que podría recibir por Ansu. El club blaugrana está dispuesto a escuchar propuestas siempre que sean millonarias y que cuenten con la aceptación del chico. Por el momento, parece que el jugador no tiene demasiadas intenciones de salir aunque su situación es complicada y podría acceder a buscar destino si Xavi le comunica que su rol no cambiará el próximo curso.

El Tottenham quiere dar un paso adelante en su proyecto tras la salida de Antonio Conte y tiene claro que debe reforzar su ataque. Habrá que ver qué es lo que sucede con Harry Kane, un futbolista que lleva años pidiendo salir de la entidad londinense. En todo caso, el Tottenham incorporará un mínimo de dos futbolistas de ataque y, según esta información, tiene capacidad para invertir mucho dinero. El fichaje más caro de su historia fue Ndombelé, del Olympique de Lyon, que llegó por 62 millones de euros.

Ansu Fati despierta mucho interés en la Premier y Manchester United y Newcastle han informado al entorno del futbolista que estarían abiertos a negociar un traspaso. Las próximas semanas pueden ser decisivas para que se defina su futuro.