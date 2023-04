El Chelsea se lanza a por Gavi

Según AS, representantes del club inglés se reunieron con De la Peña, agente del centrocampista, hace tres semanas Le habrían hecho llegar el deseo de ficharle y la importancia que tendría en el proyecto, dándole el estatus de estrella y un contrato millonario

El Chelsea se ha puesto manos a la obra para fichar a Gavi. Según informa el Diario AS, el club inglés quiere aprovechar que el centrocampista azulgrana no tiene ficha profesional y que, si el Barça no soluciona los problemas de 'fair-play', puede quedar libre en junio para incorporarlo a coste cero.

Explica el citado medio que la operación ya estaría en marcha y que hace tres semanas que emisarios del Chelsea se reunieron en Madrid con Iván de la Peña, su representante, para tener una primera toma de contacto.

En esa reunión, la representación del club inglés, con Christopher Vivell -director deportiva- en cabeza, le hicieron llegar al jugador el deseo de ficharle y le explicaron la importancia que tendría en su proyecto de futuro, dándole el estatus de estrella del equipo.

Según la misma información, el encuentro resultó muy satisfactorio para ambas partes y habrían acordado seguir avanzando. El Chelsea le estaría preparando un contrato multimillonario y una primera de fichaje si finalmente llega con carta de libertad.

El Chelsea, a por Gavi | SPORT