Xavi y Deco aprietan para que el Barça traiga ya a Vitor Roque

El área técnica quiere sumar gol para la fase decisiva de la temporada El agente del jugador está en Barcelona preparando su desembarco

El Barça tendrá un mercado de enero, a priori, poco movido. La gran decisión gira entorno a si Vitor Roque podrá o no incorporarse ya este invierno y todo depende de que haya suficiente masa salarial para inscribirle. Tanto el área deportiva como Xavi Hernández están apretando al club para conseguir su llegada en las próximas semanas para tener un arma ofensiva más en el tramo decisivo de la temporada.

Vitor Roque está fichado desde el pasado verano, pero el Barça avanzó que no se incorporaría hasta enero o junio dependiendo de las necesidades del equipo y de la masa salarial. A estas alturas en el club todavía no tienen claro si LaLiga aceptará la inscripción del brasileño pero hay un moderado optimismo. El Barça se aferrará a los pequeños cambios de reglamentación, que relajarán algo las medidas de LaLiga así como también se está a la espera de confirmar algún ingreso extra que ayudaría en este caso.

El club blaugrana no demorará mucho la decisión y ha prometido al entorno del futbolista que entorno al 15 de noviembre tendrán ya las cosas claras. De hecho, el agente de Vitor Roque se ha desplazado a Barcelona para comenzar a preparar el desembarco del futbolista en el caso de que haya fumata blanca. Ya se han visto algunos domicilios para el delantero y su familia y se está pendiente al OK.

Vitor Roque acabará el campeonato con el Atlético Paranaense el primer fin de semana de diciembre. Si el Barça le puede inscribir, la idea es que solo haga una semana de vacaciones para que se incorpore ya a mediados de diciembre a los entrenamientos del Barça y pueda debutar oficialmente en enero si Xavi lo considera conveniente. Al Barça le vendría bien un goleador en un curso complicado por la falta de olfato goleador de sus jugadores ofensivos.

Si Vitor Roque no puede fichar ahora, el futbolista alargará sus vacaciones y no viajaría a Barcelona ni para ser presentado quedando todo congelado hasta el próximo mes de junio. Vitor Roque seguiría en el Paranaense seis meses más y no saldría cedido a un tercer equipo europeo como se había especulado. O llega al Barça o se quedará en Brasil a la espera de poder jugar ya como blaugrana.