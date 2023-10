Vitor Roque es necesario

Es importante que el brasileño llegue en enero para que Lewandowski tenga descanso y para que Vitor Roque pueda adaptarse para empezar la próxima temporada al cien por cien

El director deportivo del Barça, Deco, lo ha dejado bien claro. Difícilmente llegará este invierno algún refuerzo al equipo y si llega alguno será el atacante brasileño, Vitor Roque, ya fichado desde hace unos meses por 30 millones de euros más 31 en variables. La situación financiera del club y sus problemas con el Fair Play de LaLiga hacen que Deco toque de pies en el suelo y se limite a pensar en el todavía jugador del Ath. Paranaense y en la inscripción de Gavi. Nada más.

Con Vitor Roque ya cuenta Xavi Hernández. Así lo ha declarado el de Terrassa en rueda de prensa. Para el entrenador del Barça, la llegada del brasileño en enero es necesaria. Lo es porque no ha escondido nunca que quiere tener todas las posiciones dobladas. Y la de delantero centro es una de las que no lo están. Xavi solo cuenta con Robert Lewandowski, ahora lesionado y esperando poder jugar el clásico de la próxima semana. Es cierto que Ferran Torres puede ocupar esa posición, como está haciendo durante la ausencia del polaco y que también podría hacerlo Joao Félix, pero no es lo mismo. Ninguno de los dos, aunque tienen gol, son dos realizadores consumados, dos especialistas en el remate como sí lo es Lewandowski y como también lo es Vitor Roque, un jugador que se mueve bien en el interior del área, su hábitat natural.

Vitor Roque se siente preparado para los retos que vienen | EFE

Es por ello que Xavi necesita a Vitor Roque en la parte final de la temporada. Porque necesita un futbolista que pueda dar descanso a Lewandowski. El polaco se cuida mucho, pero tiene 35 años y sería conveniente que no juegue todos los minutos de todos los partidos hasta final de curso. Con la plantilla actual, el Barça aspira a llegar con opciones hasta el final en las tres competiciones y sería bueno que su hombre más destacado en el ataque llegue fresco y en perfectas condiciones.

Además, si la llegada de Vitor Roque se produce durante este mercado de invierno, el brasileño tendrá unos meses para adaptarse al Barça y al fútbol europeo, que poco se parece al brasileño. Tendría buena parte del trabajo hecho de cara a la próxima temporada que es la que debería empezar a convertir al goleador brasileño en un jugador importante en el Barça.

Como está pasando en los últimos mercados, acabará mandando el Fair Play financiero de LaLiga, pero haría bien la junta directiva en hacer un esfuerzo para completar una plantilla que entonces podría aspirar a mucho más.