Xavi se la juega en Arabia Saudí

Xavi Hernández, en rueda de prensa / VALENTI ENRICH

La Supercopa de España suele sacudir al Barça para bien o para mal. Desde la famosa destitución de Valverde al encumbramiento del proyecto de Xavi, para los blaugrana siempre ha habido un antes y un después desde que el torneo se juega en Arabia. Y este año no va a ser menos. La Supercopa en enero es el primer título del curso y marcará tendencias. Algunos pueden salir reforzados y otros con muchas dudas. Al Barça y, sobre todo a Xavi, le debe servir como punto de inflexión a un año demasiado decepcionante por juego y por resultados. Es cierto que no se ha perdido nada, pero las sensaciones de este equipo no son buenas y se necesitan alegrías para recomponer la confianza de jugadores y aficionados. Es un torneo difícil en el que hay poco margen de recuperación y Xavi sabe que se la juega en los próximos días.

No se engañen. En el Barça no va a sucederá nada trascendente pase lo que pase en Saudí. El apoyo de la directiva al entrenador es total, ya sea por conveniencia o por convicción, y su puesto no corre ni correrá peligro esta temporada. Pero el proyecto de Xavi anda tocado y un cataclismo en la Supercopa podría tener consecuencias muy negativas para lo que viene en los próximos meses. La mejor forma de creer es ganar y hacerlo de forma convincente como sucedió hace un año ante el Madrid y que sirvió para que el equipo lograse una racha inapelable que le llevó al título de Liga de una forma aplastante.

Es un solo título, pero las lecturas de lo que suceda en esta Supercopa van a ir más allá. El Madrid llega como favorito y salir sin el título podría dañar su autoestima. En el Barça tienen mucho a ganar porque con la trayectoria que llevan nadie apuesta por ellos a pesar del plantillón que tienen. Xavi debe dar ya con la tecla para que todo comience a tener sentido. No hay más tiempo para construir y sí para convencer, aunque el técnico deba tomar decisiones dolorosas. No hay otro objetivo en Arabia que ganar para dejar atrás las penas y volver a confiar en un proyecto que tiene aún cosas por decir.