Xavi: "Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, aún no hemos ganado nada"

El entrenador del Barça pidió un 'reset' inmediato a sus jugadores tras completar "el peor partido de la temporada" contra el Rayo Vallecano "Por suerte tenemos un colchón de puntos, pero no podemos cometer más errores. Hay que reaccionar", declaró en la rueda de prensa previa a la visita del Betis al Spotify Camp Nou

El Barça está obligado a hacer “borrón y cuenta nueva” tras completar, contra el Rayo Vallecano, “el peor partido de la temporada en todos los sentidos, a nivel de fútbol y de valores”. El calendario no da tregua y Xavi Hernández pidió a sus futbolistas, en la rueda de prensa previa de la visita del Real Betis al Spotify Camp Nou, que hagan un ‘reset’ inmediato y no dejen escapar tres puntos vitales en la carrera hacia el título de Liga. “Hemos hablado con los jugadores. En Vallecas hubo un concepto futbolístico que no cuadró. Por suerte tenemos un colchón de puntos, pero no podemos cometer más errores. Todavía no hemos ganado nada. Hay que reaccionar”, declaró el técnico egarense.

Frente al Betis, “un equipo fuerte físicamente, con mucha calidad técnica y que tiene muy claro a lo que juega”, el míster azulgrana consideró que será muy importante “que ellos no tengan el balón” y que “se vea nuestro modelo de juego”. “Tenemos que hacer autocrítica. Quizás el hecho de que perdiera el Madrid nos relajó, ya nos pasó en Almería. Son errores que debemos subsanar, corregir. No hemos ganada nada, aún hay muchos puntos en juego”, insistió. “El Rayo estuvo muy bien, nos pasó por encima en algunos momentos. Son cosas que pasan durante la temporada, así es el deporte. Hay que volver a nuestros valores, a nuestro estilo, a dominar”, agregó.

Pese a hacer “autocrítica” y destacar que faltó “esfuerzo, sacrificio, entendimiento del juego y calma” en Vallecas, Xavi reivindicó que “si hacemos un análisis global, los últimos 20 partidos del equipo han sido muy buenos”. “Ante el Atlético, por ejemplo, recuperamos sensaciones e hicimos un juego brillante por momentos. Ya he dicho muchas veces que el Barça es el club más difícil del mundo. Aquí no vale ganar 1-0, tienes que vencer y convencer. Si la gente no lo ve como nosotros, desde dentro no nos vamos a fustigar. Hemos ganado una Supercopa, tenemos la Liga encarrilada…”, opinó.

En la misma línea, el entrenador catalán explicó que no entiende “que se diga que se está haciendo larga esta Liga”. “A mí se me hizo largo el año pasado. Luchamos por la segunda plaza y se me hizo una eternidad. Ahora, cuando veo la clasificación, estoy feliz. Estamos para ser campeones y yo me lo estoy pasando bien. A veces las cosas no salen, el otro día por ejemplo hicimos un mal partido, pero mañana jugamos contra el Betis en nuestro estadio. El escenario es muy bueno”, comentó, optimista como siempre.

Dembélé, un jugador "diferencial"

Xavi celebró el regreso a la convocatoria de Ousmane Dembélé y Andreas Christensen, “dos futbolistas muy importantes para nosotros”. “No tenemos a otro jugador que mejore el uno contra uno de Dembélé. Y hay pocos en el mundo que lo hagan, podemos hacer una encuesta a los laterales de la Liga a ver qué piensan. Es un atacante que, con su velocidad, genera miedo y dudas en los contrarios”, dijo sobre el francés; “es un fichaje personal mío. Le hemos echado mucho de menos. Lleva muy bien la línea defensiva porque siempre está pendiente de lo que puede pasar. Es una garantía, lo valoramos muchísimo”, añadió sobre el danés.

Preguntado por Joaquín, que colgará las botas al final de la presente temporada, el técnico culé aseguró que “siempre he pensado que podría haber jugado en el Barça, se hubiera adaptado perfectamente”. “Es un talento brutal, de los mejores extremos que he visto en mi carrera, pero me quedo con la persona más allá del jugador. Es alegre y divertido”, justificó. Sobre el regreso de Claudio Bravo al Camp Nou, Xavi manifestó el gran recuerdo que conserva del chileno. “Es un ejemplo de profesionalidad y compañerismo. Sin ser veterano en ese momento, en el Barça fue un capitán sin brazalete”, finalizó.