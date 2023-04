La sonrisa de Joaquín dice adiós al fútbol

El club verdiblanco ha emitido un video de despedida de su eterno capitán, que se retirará a final de temporada El '17' cuelga las botas tres 23 temporadas en el fútbol profesional

Joaquín Sánchez se retira. Adiós al arte, al eterno '17' del Betis, a la 'finta y el esprint' y a la sonrisa que durante tantas tardes y noches emocionó al beticismo. Joaquín dirá adiós al mundo del fútbol a sus 41 años a final de temporada, siendo el segundo jugador con más partidos en la historia de la Liga (615) y anunciándolo en medio de una campaña muy dura en la que no ha podido apenas participar. Pero nunca le ha faltado una sonrisa en todas y cada una de las 23 temporadas en el mundo del fútbol profesional. Se despedirá por todo lo alto.

839 partidos después (y los que le regale Pellegrini de aquí a final de temporada), y tras haber pasado por clubes como Valencia, Fiorentina o Málaga, Joaquín Sánchez se retirará a final de temporada en la que siempre ha sido su casa, en un Betis que le despedirá con todos los honores. A modo de previa, el club verdiblanco ha querido emitir un vídeo de despedida, en el que le da las gracias y le deja ser el protagonista absoluto. En él, Joaquín narra su carrera como si de una obra de arte se tratara. Joaquín y el arte, una historia que viene de muy lejos.

1⃣7⃣💚



El arte es eterno.



Gracias por tanto, capitán. pic.twitter.com/LMKfyj3doR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 19, 2023

"La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. Ay esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño. Nada es para siempre. Pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuera de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte. Una ventana hacia la eternidad", aseguró Joaquín en un emotivo vídeo.

El legado de Joaquín

Tres Copas del Rey, dos con el Betis y otra con el Valencia, es el palmarés que se lleva a casa el del Puerto de Santa María. Pero no es el único. Porque los títulos es solo una pequeña parte del legado que deja en el mundo del fútbol español. Su humor, su risa contagiosa y su manera de afrontar momentos más duros han sido inspiración para muchos.Tras el anuncio del Betis, el club también ofreció otro nuevo vídeo en el que Joaquín se dirigía directamente a los aficionados béticos: "Ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como jugador del Betis. No es un adiós, es un hasta luego porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, porque el Real Betis ha sido mi vida. Lo viviré de otra manera pero con la misma emoción".

Hacía ya meses que la situación de Joaquín Sánchez llamaba a la retirada. En el documental 'La penúltima y me voy' ya lo dejaba caer: "Hay mañanas en las que digo que igual este año me sobraba porque yo no quería esto". Sin ilusión por entrenar y sintiendo que no estaba siendo él mismo le estaba matando por dentro. No podía ayudar al equipo y es por ello que ha decidido poner fin. Colgará las botas a final de temporada. Mientras, los campos de España y su Betis podrán despedirle como se merece. Veremos si le da tiempo a superar a Zubizarreta (622). Está a siete partidos.