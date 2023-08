El vestuario del PSG espera la llegada de Dembélé

La posibilidad de que el delantero del Barça aterrice en el club parisino ensombreció la nueva derrota contra el Inter Su amigo Lucas Hernández habló sobre las negociaciones entre el club parisino y el Barça para su fichaje

Salvo un giro de 180 grados en los acontecimientos, Ousmane Dembélé se convertirá en los próximos días en nuevo futbolista del PSG. El club parisino está en plena negociación con el Barça para acabar de cerrar el precio del traspaso. La inminente llegada del internacional francés acapara toda la atención en el Parc des Princes, hasta el punto de ensombrecer incluso los discretos resultados que el conjunto de Luis Enrique está cosechando en esta pretemporada.

El PSG no ha ganado ninguno de sus tres ensayos en la gira por Asia. Empezó con un empate contra el Al-Nassr(0-0), continuó con una derrota ante el Cerezo Osaka (2-3) y este martes ha sucumbido frente al Inter (1-2). Sin embargo, al término del encuentro, Lucas Hernández, uno de los futbolistas que pasó por zona mixta, fue interrogado por el protagonista de las últimas horas, Dembélé.

El defensa francés conoce perfectamente al delantero del Barça, con el que ha compartido vestuario en la selección bleu, pero no quiso mojarse sobre su posible fichaje por el PSG. "Dembélé es muy amigo mío. Le conozco bien, pero es jugador del Barça y mientras no sea jugador del PSG no voy a hablar de él", sentenció un Lucas Hernández que, sin embargo, dejó entrever con sus palabras que la operación está muy cerca de concretarse.

Sobre la mala racha de resultados en la pretemporada, el zaguero invitó a no perder de vista el equipo está en proceso de preparación: Es cierto que los resultados no nos han acompañado, pero nos ayuda a aprender. Seguiremos trabajando juntos para intentar estar preparados para el primer partido de competición contra el Loirent y ganar".