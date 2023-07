El Barça y el PSG ya negocian por Dembélé

El Barça acepta negociar para ingresar más de los 25 millones que le correspondían si la cláusula se pagaba antes del 1 de agosto El jugador viajará a Las Vegas con el equipo, pero no jugará contra el Milan

Ousmane Dembélé dejará el Barça. Lo hará cuando el club azulgrana y el PSG lleguen a un acuerdo en una operación que acabará siendo un traspaso.

El jugador comunicó definitivamente ayer domingo a la cúpula azulgrana sus deseos de cambiar de aires tras recibir una oferta mejorada del club parisino. Su agente envió una carta al Barça instándole a negociar con el PSG, pues no querían pagar la cláusula de rescisión del jugador, de 50 millones de euros hasta las doce de la noche del 31 de julio. No quieren salir mal del Barça, aunque la verdadera razón de no querer ejecutar dicha cláusula parece estar en los problemas fiscales que podría tener el futbolista.

El Barça, en un principio, había declarado intransferible a Dembélé tras haber recibido otra misiva del PSG pidiendo negociar por el jugador. El presidente, Joan Laporta, decidió que o cláusula o nada, aunque con el paso de las horas se ha visto que una negociación es la mejor solución para todas las partes.

El club azulgrana ha decidido finalmente negociar y le ha dado a Dembélé cinco días de margen para resolver la situación. Su contrato con el PSG, que ya está acordado entre su agente, Moussa Sissoko, y el club francés, y el traspaso con el Barça.

En el club azulgrana, han aceptado negociar para ingresar más dinero de los 25 millones que le correspondían si el PSG pagaba la cláusula de 50, pues la mitad eran para Dembélé y Sissoko. Una posibilidad es que el club francés cierre la operación en más de 50 millones, pero sin llegar a los 100 que tendrá el jugador de cláusula a partir de mañana, y parte de esa cantidad vaya al jugador a cuenta de los 25 millones que debía ingresar.

Otra opción, la más probable, es que el PSG pague 50 millones, los mismos que tiene Dembélé de cláusula hasta hoy, pero que la mayoría sean para el Barça. El futbolista renunciaría a una parte de los 25 millones que le tocaban y ya se entendería con el PSG.

A Las Vegas

Mientras se negocia y se llega a una resolución del caso, Dembélé sigue con el equipo. En unas horas, se subirá al avión rumbo a Las Vegas. Eso sí, no jugará el amistoso contra el Milan. Si no se precipitan los acontecimientos, la idea es que regrese a Barcelona con toda la expedición y que sea después cuando marche a París para ser presentado una vez se cierre el acuerdo entre clubs. El equipo de Luis Enrique está de gira por Asia y el viernes regresa a casa.