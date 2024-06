Los planes de futuro de Xavi Hernández

Xavi Hernández ha reaparecido públicamente por primera vez desde que fue destituido de su cargo como entrenador del primer equipo de fútbol masculino del Barça. Desde su último partido como técnico blaugrana han pasado poco menos de dos semanas, pero hasta ahora, el egarense se ha mantenido en un ostracismo alejado de los focos mediáticos. Algo que será habitual en él a partir de ahora.

El egarense se ha escapado hasta Ibiza para conmemorar el 25º aniversario del Mundial Sub 20 que ganó la Selección española en Nigeria en 1999, en cuya lista de jugadores se integraba un Xavi Hernández que fue esencial, con dos goles en octavos frente a Estados Unidos y contra Mali en semifinales; además del primer tanto en la tanda de penaltis de los cuartos ante Ghana. Gabri, Casillas, Yeste o Couñago fueron algunos de los convocados para aquel torneo.

Centrándonos en el presente, Xavi se reencontró con un vestuario que hizo historia y se le vio muy tranquilo y distendido. Sin embargo, rechazó la posibilidad de pronunciarse públicamente sobre su salida del FC Barcelona. Está claro que en un futuro lo acabará haciendo, pero no en el más inmediato.

El exentrenador del Barça sigue convencido de mantenerse alejado de los banquillos durante una temporada, a pesar de haber sido contactado por varios clubes en las últimas semanas. Su idea sigue siendo la de tomarse un año sabático para descansar de toda la presión que ha soportado en estos últimos dos años y medio y recargar pilas de cara el siguiente curso. Fuentes cercanas al entorno de Xavi aseguran que le gustaría entrenar en la Premier League, donde podría asumir un proyecto interesante, en una Liga que acostumbra a tener un cierto baile de nombre de entrenadores a lo largo de una temporada.

Su relación con Laporta

Xavi está bien y tranquilo, consciente que ha salido del club de su vida de una forma elegante. Renunció al salario que le tocaba la próxima temporada, 11 millones de euros, pero no a los 2,5 que avanzó en 2021 para pagar la mitad de la cláusula de salida del Al-Sadd de Qatar; además de solicitar que los miembros de su 'staff' percibiesen lo que estaba estipulado en el contrato hasta 2025. Una vez resuelto su finiquito, entonces sí, el Barça anunció su relevo en el banquillo culé: el alemán Hansi Flick.

Sin embargo, no esconde su malestar con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Evidentemente, las formas no han sido las que el egarense habría deseado. Tan solo un mes después de haber sido ratificado de su cargo públicamente en una rueda de prensa organizada a contrarreloj, a bombo y platillo y entre abrazos y lágrimas; fue despedido.

Uno de los puntos en los que el extécnico está en más desacuerdo con el máximo mandatario de la entidad blaugrana es en el de la preparación física. Laporta lo expresó públicamente en la entrevista que concedió a 'Barça One'. "La preparación física es imprescindible, porque con eso y teniendo la pelota lo podemos ganar todo. Hemos visto que en el minuto 60 el equipo bajaba de nivel, no acababa el partido igual, como los dos partidos ante el Real Madrid, que remontó en los últimos minutos. No digo que no estuvieran bien preparados, pero siempre hay cosas a mejorar y Flick mejorará la preparación física", aseguró el dirigente en la citada entrevista. Hernández está en total desacuerdo con esta afirmación.