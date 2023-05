Valladolid - Barça: Xavi repartirá minutos

El técnico dará oportunidades a los jugadores menos habituales en la recta final de la temporada De todas formas, por jugarse el equipo prestigio e imagen, el once titular será reconocible

"Todos están entrenando muy bien, incluso los que están jugando menos. Es el momento de dosificar y dar más oportunidades”. Así de claro lo tenía Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, en la rueda de prensa previa al partido de esta noche contra el Valladolid. El técnico egarense repartirá minutos en los últimos partidos que restan para finalizar la Liga 2022-23.

Aunque la idea de Xavi es recompensar a todos los jugadores de la plantilla por su implicación y compromiso a lo largo de la temporada, también lo es presentar el mejor once posible. Pese a que el equipo ya es campeón desde el 14 de mayo, después de la victoria 2-4 en el RCDE Stadium, el Barça no se presentará en el José Zorrilla de vacaciones. Ni mucho menos. Saltará al césped el mejor once que pueda alinear el técnico y, como siempre, con la única idea de salir a por el partido desde el primer minuto.

Alternativas

El entrenador del Barça convocó el lunes a 20 jugadores y, sobre el papel, todos con posibilidades de alinearse en el equipo titular. De todas formas, Xavi no llevará a cabo ninguna revolución y presentará un once reconocible. El técnico es consciente, aunque no haya nada en juego para sus pupilos, que el Barça deberá defender el prestigio y la imagen ante un equipo que estará jugándose los últimos cartuchos para eludir el descenso. Y después de la derrota contra la Real Sociedad el pasado sábado en el Spotify Camp Nou, espera una reacción para finalizar la temporada con las mejores sensaciones posibles.

Se espera, ahora sí, la titularidad de Ansu Fati, suplente en los últimos siete partidos. El canterano no sale en el once desde el Barça-Girona del 10 de abril. En ataque, también estaría confirmada la presencia de Lewandowski, que pelea por el Pichichi (suma 22 goles por 17 Benzema, del Real Madrid). Y, entre otros regresos, se espera el de Gavi, que no jugó contra la Real por sanción. Eric y Marcos Alonso también podrían ser titulares. El primero no lo es desde el Barça-Girona y el segundo desde el Rayo-Barça.